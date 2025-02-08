«Беспрецедентная мера»: на экс-президента Франции Николя Саркози надели электронный браслет 1 8.02.2025, 20:51

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Николя Саркози

В рамках выполнения приговора по делу о коррупции.

Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012 годы) вынужден будет носить электронный браслет в рамках выполнения приговора по делу о коррупции. Как сообщает Le Monde (перевод — liga.net), эта мера беспрецедентна в отношении бывшего главы государства.

Саркози, которому сейчас 70 лет, теперь может выходить из дома только с 08:00 до 20:00, за исключением дней судебных заседаний по его новому уголовному делу – тогда ограничение будет продолжаться до 21:30.

21 марта 2018 года Саркози был задержан в Париже как фигурант расследования о незаконном финансировании избирательной кампании, коррупции и сокрытии иностранных государственных средств. В марте 2021 года Саркози признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, из них один год составлял реальный срок, два — условный.

Следствие подозревает, что Саркози «использовал минимум восемь человек» для давления на главного свидетеля, чтобы заставить его отказаться от этих показаний, а также что бывший президент Франции потратил на это 608 000 евро.

В 2023 году он проиграл апелляцию, а в декабре 2024 года кассационный суд Франции подтвердил приговор. В то же время сам Саркози продолжает настаивать на своей невиновности. Его адвокаты планируют подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Против бывшего президента Франции Николя Саркози были предъявлены еще два новых обвинения в 2023 году. Его подозревают также в давлении на главного свидетеля по его делу.

16 октября 2020 года Саркози обвинили в создании преступной группы.

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