«Украина повредила более 30% топливных предприятий РФ» 8.02.2025, 21:23

Растет дефицит нефтепродуктов.

Удары беспилотниками по России дают свои результаты. Там постепенно нарастают проблемы с переработкой нефти. Но еще есть по чем работать.

Об этом «24 Каналу» рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, отметив, что Украина уже длительное время эффективно работает по предприятиям топливно-энергетического комплекса России. Каждый точный удар постепенно ухудшает ситуацию для оккупантов.

Как удары беспилотниками влияют на Россию

Как отметил Плачков, удары по таким предприятиям уменьшают объем переработки нефти. Соответственно российская армия испытывает трудности с поставками нефтепродуктов. Также это заставляет оккупантов перебрасывать некоторые системы ПВО с фронта, чтобы защитить важные объекты.

- Идет дефицит нефтепродуктов. Особенно в европейской части России. Цены растут. Но потенциал России, к сожалению, еще большой. Думаю, что мы повредили где-то 30% таких предприятий. Возможно, цифра ближе к 40%. Но, по ориентировочным подсчетам, производство уменьшилось где-то на уровне 20%, – сказал Плачков.

Россия имеет предприятия, которые могут компенсировать этот дефицит. Но проблемы постепенно нарастают. Есть трудности с той же логистикой поставок нефтепродуктов к оккупантам.

Отметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ сообщил, что за полгода удалось провести более 220 операций вглубь территории России. Туда запустили более 3,5 тысячи различных средств.

Также не стоит забывать о Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, который также обеспечивает потребности российских оккупантов.

- Такие удары значительно ослабляют возможности России по обеспечению войск. Также уменьшаются поступления в бюджет. Поэтому это действенно и эффективно. Такие удары нужно продолжать, – отметил Плачков.

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