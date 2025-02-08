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Суд закрыл доступ Илону Маску к платежным системам Минфина США

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  • 8.02.2025, 21:37
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Суд закрыл доступ Илону Маску к платежным системам Минфина США

 Кроме того, команду Маска обязали удалить все полученные ими файлы. 

Окружной судья США Пол Энгелмайер временно закрыл департаменту эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском и политическим назначенцам администрации Дональда Трампа доступ к системам Минфина, связанным с операциями в триллионы долларов. Постановление вынесено после того, как коалиция из 19 преимущественно продемократических штатов подала соответствующий иск, сообщает в субботу, 8 февраля, «Немецкая волна».

По мнению судьи, есть угроза того, что конфиденциальная информация может быть разглашена ненадлежащим образом.

В иске отмечалось, что Маск и его команда могут сорвать федеральное финансирование медклиник, дошкольных учреждений, климатических инициатив и ряда других программ. В свою очередь Трамп может использовать закрытую информацию для реализации своих политических планов, указывалось в документе далее.

Кроме того, доступ департамента к данным системам опасен с точки зрения кибербезопасности - в результате уязвимостей под угрозу были бы поставлены огромные объемы финансирования отдельных штатов и жителей США, добавил судья.

Как уточнило агентство Reuters, он был назначен еще в бытность Барака Обамы на посту президента США. Следующее слушание состоится 14 февраля, его проведет уже другой судья.

В постановлении также предписывалось, чтобы все, кому закрыт доступ к платежным системам и базам данных Минфина США, немедленно уничтожили все, что они успели скопировать или скачать.

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