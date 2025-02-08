Зеленский показал главе Военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины 2 8.02.2025, 21:59

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Джузеппе Каво приехал в Киев.

В субботу, 8 февраля, президент Украины встретился в Киеве с новым председателем Военного комитета НАТО. В частности, Владимир Зеленский показал Джузеппе Каво украинское дальнобойное оружие, а также обсудил ряд других вопросов.

«Встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия», - сообщил в своем телеграм-канале Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что главными темами их встречи стали:

- подготовка к следующему заседанию в формате «Рамштайн»;

- продолжение военной помощи от государства - членов НАТО и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов.

«Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО», - резюмировал Зеленский.

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