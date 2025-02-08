У Минского моря продают виллу со скидкой в полмиллиона долларов

У Минского моря продают виллу со скидкой в полмиллиона долларов3
- 8.02.2025, 22:14
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В доме - мрамор, колонны и бассейн.
В садовом товариществе «Крыжовка» в Минском районе как минимум с конца 2023 года продают большой коттедж. За это время на жилье сбросили цену — на полмиллиона долларов. В доме — мрамор, колонны, картины, бассейн, бильярд, пишет «Зеркало».
Дом-вилла площадью 835 м² находится в CТ «Крыжовка» — локация рядом с Минским морем и тусовочным «Робинсон клуб», до МКАД отсюда всего 7 км. Объект сдали в 2003 году. В доме есть все необходимые коммуникации: электричество, водоснабжение, местная канализация, газовое отопление.
На цокольном этаже есть комната для отдыха персонала, детская с мебелью, комната с русским бильярдом, винная, постирочная, санузел, несколько кладовых и хозпомещений.
На первом этаже расположена гостиная с высокими потолками и колоннами. Здесь установлены панорамные окна, есть камин. При входе есть гостевой санузел и декоративные зоны хранения.
Кованная лестница с подсветкой ведет на второй этаж. Там находятся две комнаты с мебелью, двумя санузлами с ванной и душевыми.
Коттедж находится на участке в 60 соток, который огорожен по периметру кирпичным забором. Въезд на территорию возможен через высокие автоматические ворота. За территорией установлено видеонаблюдение и охранная сигнализация.
Недвижимость стоит 10 157 613 рубля или 2 млн 999 тысяч долларов. Ранее за нее просили 3,5 млн долларов.