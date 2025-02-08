«Идея нестандартная, но понятная»
- 8.02.2025, 22:52
Эксперт оценил преимущества и риски сотрудничества Украины по редкоземельным металлам с США.
Дональд Трамп сделал заявление о возможности обменять украинские редкоземельные металлы на помощь со стороны США. Позже Владимир Зеленский отметил, что речь идет о совместной с США добыче. Однако пока это абстрактный разговор.
Об этом «24 Каналу» рассказал известный украинский политолог Владимир Фесенко, отметив, что эта идея привлекла внимание Трампа и зацепила его. В то же время в Кремле назвали предложение США поддерживать Украину в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам «покупкой помощи».
Идея нестандартная, но понятная
«Это повод, «крючок» вызвать интерес к Украине и чтобы он сохранялся не только сейчас на время переговоров о завершении войны, а был долгосрочным и связанным с безопасностью», – сказал политолог.
Однако важно, чтобы дальше Трамп и его окружение не привели этот проект в чисто бизнес-плоскость и начали требовать, мол, мы вам предоставляли много миллиардов помощи, поэтому сейчас должны вернуть нам все. Хотя, по словам Фесенко, Украине давали не в долг, это была помощь.
- Это способ сформировать экономический интерес США к Украине и внутри страны создать экономический плацдарм. А дальше его надо защищать. И это может быть основанием для того, чтобы предоставлять нам долгосрочные гарантии безопасности, чтобы защитить свои собственные активы, – объяснил он.
Зеленский имеет большие амбиции – подтолкнуть Трампа к мысли, что на оккупированных Россией украинских территориях также есть месторождения, которые можно вернуть. И потом их можно также совместно разрабатывать.
К слову, президент Украины объяснил, что Киев не предлагает «отдавать» свои ресурсы Соединенным Штатам. Речь идет о возможном заключении взаимовыгодного партнерства для совместной разработки украинских редкоземельных металлов.
Идея, как заметил политолог, нестандартная, но она понятна с экономической точки зрения, потому что нам нужны будут инвестиции на послевоенный период для восстановления экономики.
- Трамп заглотил этот «крючок», а дальше надо осторожно и последовательно формировать интерес, расширять его на уже конкретные экономические, организационные, инвестиционные, а затем политические и безопасные решения. Это требует длительной работы, вероятно, не на один год. Однако эта работа имеет стратегический характер, – подчеркнул Владимир Фесенко.