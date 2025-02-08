В Белыничах кто-то поселился в лесу и украсил свое жилище странными предметами
- 8.02.2025, 22:57
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Местные жители встревожены.
В Белыничах неизвестный поселился в лесу и развесил вокруг сотни предметов одежды, детские игрушки и обувь. Обитателя этого места пока не нашли, и его жилище ликвидировали, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.
Работники Белыничского лесничества ликвидировали в пойме Друти лесное жилище похожее на свалку. Оно находилось в густом перелеске, расположенном среди полей. Одежда, подушки, сумки, игрушки, посуда были развешены на ветках деревьев, как в фильмах ужасов. По городу поползли слухи.
Жилище обнаружили местные жительницы, которые сообщили властям. Лесники вывезли целый тракторный прицеп странных предметов.
Неподалеку в старых силосных ямах были обнаружены два оборудованных из старых предметов жилища с кострищами. Очевидно, в лесу кто-то действительно жил. Вокруг на деревьях были развешены вырезки фотографий из старых журналов. Выявить странного жильца леса пока что не удалось.