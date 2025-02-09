«Все нормально, падаю» 9.02.2025, 1:30

Каково реальное состояние российской экономики и в чем ее основная проблема.

В Кремле обсудили состояние российской экономики. Премьер-министр Мишустин отчитался российскому диктатору Путину, что экономика становится более «технологичной и диверсифицированной», что «благоприятно влияет на макроэкономическую стабильность», а реальные денежные доходы россиян якобы увеличились на 8,4%, ВВП – на 4,1%. Однако о бешеном темпе инфляции он почему-то не озвучил.

Главный консультант украинского Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире «24 Канала», оценивая доклад Мишустина, отметил, что действительно в 2024 году рост в экономике России был, но стоит обратить внимание на детали.

В чем главная проблема российской экономики?

Рост в российской экономике наблюдался в сферах, связанных с военно-промышленным комплексом. Что касается сфер, которые не связаны с войной, то там как раз зафиксировали падение.

Ус напомнил, что Центробанк России еще в 2023 году в своем отчете написал, что основная проблема российской экономики заключается в том, что рост происходит в сфере производства товаров и услуг, которые не связаны ни с потреблением, ни с инвестированием.

Весь тот рост, который действительно есть в России, в значительной степени, со слов Уса, сгорает в огне войны. А те доплаты, которые предусмотрены, разгоняют инфляцию.

- Сразу вспоминаю выражение из известного фильма советских времен, который снял украинский режиссер Быков: «Все нормально, падаю». Это выражение очень метко характеризует состояние российской экономики, когда Россия заявляет, что все нормально, но падение происходит, оно существенное, – заметил Ус.

Оппозиционные российские экономисты заявляют, что уже в отношении экономики России целесообразно употреблять не слово «стагнация», а «рецессия» (общий спад). Потому что стагнация, как объяснил Ус – это замедление, когда определенные процессы остановились, ничего не растет и не падает.

Россия печатает деньги, тем самым разгоняет инфляцию

Согласно информации российского Центробанка, в октябре 2024 года рублевая масса оценивалась в 107 триллионов рублей, а по состоянию на 1 января 2025 года – уже 117. Печать денег ускорилась, она разгоняет инфляцию.

Главный консультант Национального института стратегических исследований объяснил, что ее можно было бы сдержать высокой учетной ставкой, если бы была классическая рыночная экономика.

- Россия уже ориентировочно 8 раз эту ставку повышала с июля 2023 года. Сейчас она составляет 21%, Россия на 12 месте в мире по этому показателю, – отметил Ус.

Такие действия не останавливают инфляцию по одной простой причине – параллельно Россия увеличивает расходы на войну, постоянно печатает деньги, чтобы платить за контракты тем, кто идет воевать против Украины. Все это, по словам Уса, бешеными темпами ускоряет инфляцию.

Он отметил, что те рыночные методы, которыми пользовался Центробанк, уже не спасают. Главный консультант Национального института стратегических исследований спрогнозировал, что падение российской экономики произойдет в 2025 году.

Напомним, доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что население России разделилось на тех, кто богатеет от войны (20% россиян) и тех, кто из-за нее беднеет (80%). Он отметил, что происходит спад в гражданской экономике России. Липсиц убежден, что вернуть российскую экономику до состояния 2021 года Россия уже не сможет.

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