На Донетчине российский танк переехал машину с оккупантами и скрылся
- 9.02.2025, 3:10
Есть «двухсотые».
В оккупированном Селидово на Донетчине ликвидированы несколько российских военных, машину с которыми переехал собственный же танк.
Соответствующее видео, снятое оккупантами, распространено в социальных сетях, передает dialog.ua.
Так, в видеоролике один из российских военных показывает полностью раздавленную машину, на которую наехал танк. Все находившиеся в машине - «двухсотые» (погибшие — прим.).
«Вот только что буквально переехал. Пацаны - 200», - рассказывает оккупант, а также добавляет, что после случившегося танк скрылся с места инцидента.
Стоит отметить, что недавно в оккупационной армии в Селидово произошел еще один инцидент. В конце января стало известно, что в районе этого города дезертировала группа российских зеков, которая была завербована в 1437-й полк ВС РФ.
Сообщалось, после ранения около восьми зеков отказались воевать, взяли оружие и скрылись. Оккупанты выставляли блокпосты для перехвата беглецов.