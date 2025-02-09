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На Донетчине российский танк переехал машину с оккупантами и скрылся

  • 9.02.2025, 3:10
На Донетчине российский танк переехал машину с оккупантами и скрылся
иллюстративное фото

Есть «двухсотые».

В оккупированном Селидово на Донетчине ликвидированы несколько российских военных, машину с которыми переехал собственный же танк.

Соответствующее видео, снятое оккупантами, распространено в социальных сетях, передает dialog.ua.

Так, в видеоролике один из российских военных показывает полностью раздавленную машину, на которую наехал танк. Все находившиеся в машине - «двухсотые» (погибшие — прим.).

«Вот только что буквально переехал. Пацаны - 200», - рассказывает оккупант, а также добавляет, что после случившегося танк скрылся с места инцидента.

Стоит отметить, что недавно в оккупационной армии в Селидово произошел еще один инцидент. В конце января стало известно, что в районе этого города дезертировала группа российских зеков, которая была завербована в 1437-й полк ВС РФ.

Сообщалось, после ранения около восьми зеков отказались воевать, взяли оружие и скрылись. Оккупанты выставляли блокпосты для перехвата беглецов.

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