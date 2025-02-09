«Она ожидала миллиардера, а получила миллионера» 9.02.2025, 6:00

СМИ сообщают, что Меган Маркл разочарована в принце Гарри.

Мечта о жизни принцессы рухнула вскоре после свадьбы (Меган и Гарри поженились в 2018 году). Когда Меган Маркл познакомилась с принцем, у неё, очевидно, были очень «американские» представления о семье Гарри: замки, балы и безграничное богатство. «Она ожидала миллиардера, а получила миллионера», — сказал один из членов королевской семьи журналистам British Times.

«Когда Меган узнала, что Гарри стоит «всего лишь» около 20 миллионов фунтов стерлингов, она поняла, что должна пересмотреть свои предположения о новой семье», — пишет Times. К тому же, вероятно, её муж не смог объяснить ей, насколько требовательна его семья.

Большое разочарование калифорнийской актрисы для королевской семьи было секретом Полишинеля. «Ни для кого во дворце это не сюрприз. Меган имела совершенно неверное представление о том, как Гарри живёт...», — подтвердил BILD один из инсайдеров.

Своё недовольство Меган вымещала на сотрудниках дворца, за что те прозвали её «Сложной герцогиней».

«Меган хотела заполучить прекрасного принца-миллиардера, чтобы её прославили и обхаживали как прекрасную принцессу. Но она быстро поняла, что королевская жизнь требует много тяжёлой работы и дисциплины», — говорит инсайдер. Он убеждён, что именно рухнувшие надежды стали причиной того, что Меган так быстро спланировала свой переезд в Калифорнию. Официально она и Гарри всё ещё пара, но в январе американские СМИ сообщали о возможном скором разводе.

В королевском дворце эти сообщения читают с радостью: «Мы никогда не читали утренних газет так много и не получали от них такого удовольствия. Никому не нравится Меган», — сказал инсайдер из дворца с блеском в глазах.

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