закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Карибском море произошло мощное землетрясение

  • 9.02.2025, 8:44
  • 2,096
В Карибском море произошло мощное землетрясение

Объявлена угроза цунами.

В субботу, 8 февраля, в Карибском море произошло землетрясение. Сила толчков составляла от 6,8 до 7,5 баллов, а их эпицентр располагался к северу от Гондураса.

Об этом сообщает Reuters.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле сообщил, что подземные толчки залегали на глубине 10 км. Сначала их оценивали в 6,89 баллов.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения составляла 7,6, оно залегало на глубине 10 км.

Система предупреждения о цунами США сообщила, что после землетрясения действует предупреждение о цунами в Карибском море и на севере Гондураса. В ведомстве также добавили, что цунами не ожидается на побережье Атлантического океана либо Мексиканского залива США.

Система предупреждения о цунами США также выдала предупреждение о цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

В настоящий момент неизвестно, ощущались ли толчки или разрушения на суше.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это самые мощные толчки в регионе с 2021 года, когда на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко