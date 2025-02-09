«Россияне завоют, а Путин пойдет на поклон» 1 9.02.2025, 8:58

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Олег Жданов

Эксперт озвучил переломную новость.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал событие, которое мало осветила мировая пресса. Жданов с радостью сообщил, что Калининградская область, куда электричество поступало транзитом через страны Балтии, будет теперь страдать от перебоев со светом.

Вариантов решения проблемы у Кремля не так много, один из которых - покупать электроэнергию у стран Европы.

Об этом Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

По поводу того, что страны Балтии теперь, как и Украина, находятся в единой энергосистеме с Европейским союзом, Олег Жданов сказал следующее: «Тут есть один нюанс. Нюанс, о котором мало говорят в европейской прессе, но, я думаю, в Российской Федерации сейчас от этого будет просто истерика. Дело в том, что с отключением стран Балтии от российской энергосистемы Калининград и область переходят в режим анклава, теперь Российской Федерации надо покупать у Европы для Калининграда электроэнергию, потому что собственного производства не хватит».

«Транзита больше через страны Балтии нет, поэтому им самим надо будет класть энергетический кабель по дну Балтики либо возить придется топливо для тепловых электростанций и кочегарить там всю ночь, но все равно, по оценкам энергетиков, не хватает местной генерации в Калининграде даже для потребностей населения, поэтому придется, наверное, «идти на поклон» в Европу и покупать. Если Европа откажет, значит надо тянуть кабель, везти генераторы или что у них еще есть», - подчеркнул Олег Жданов.

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