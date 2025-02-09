Сирия начала первую военную операцию после смены власти 9.02.2025, 9:07

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На границе с Ливаном вспыхнули бои.

Сирия проводит первую крупную военную операцию после смены власти. На границе с Ливаном вспыхнули бои между войсками правящей группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хезболлой».

Как сообщает The Jerusalem Post, боестолкновения начались в четверг утром, когда боевики «Хезболлы» предприняли попытку наступления на город Эль-Кусайр, являющийся опорным пунктом для контрабандных операций этой ливанской группировки, в рамках которых через границу перевозятся оружие и наркотики.

«Впервые после падения режима Асада и снижения влияния «Хезболлы» в Сирии силы сирийской армии, связанные с новой сирийской администрацией, вошли в районы Хермеля, Ливан, что вызвало ожесточенные столкновения с боевиками «Хезболлы», – отмечает издание.

Судя по опубликованным кадрам в Сети, боестолкновения носят серьезный характер. Речь идет о применении танков и другой военной техники, а также артиллерии и дронов. Сирийцы смогли отбить атаку и отбросили боевиков «Хезболлы» на территорию Ливана.

«По мере обострения ситуации сирийские силы вошли в Хавик, ливанский город в регионе Хермель, где интенсивные бои вынудили элементы «Хезболлы» отступить», – говорится в материале.

В ходе боев обе стороны смогли захватить пленных, но, по информации проекта Al-Monitor, в ночь с пятницы на субботу произошел обмен на пограничном переходе Джусия.

Цель сирийской операции в приграничье – борьба с контрабандой оружия и наркотиков, отмечает The Media Line.

За последние несколько дней силами безопасности новой администрации была задержана не одна партия нелегальных товаров, предназначенных для переправки через границу.

Источник в службе безопасности заявил, что власти получили разведданные о группе в Саргайе, у которой были оружие, боеприпасы и наркотики, предназначенные для транспортировки в Ливан.

По словам собеседника, сотрудники службы безопасности конфисковали несколько штурмовых винтовок и значительное количество наркотиков, прежде чем эти предметы смогли достичь опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана.

Министерство внутренних дел Сирии подтвердило, что пограничные силы безопасности полностью готовы к борьбе с любыми контрабандными операциями через сирийско-ливанскую границу.

Министерство подчеркнуло, что его команды остаются в состоянии повышенной готовности, чтобы противостоять незаконному обороту оружия и наркотиков.

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