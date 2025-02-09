закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сирия начала первую военную операцию после смены власти

  • 9.02.2025, 9:07
  • 1,938
Сирия начала первую военную операцию после смены власти

На границе с Ливаном вспыхнули бои.

Сирия проводит первую крупную военную операцию после смены власти. На границе с Ливаном вспыхнули бои между войсками правящей группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хезболлой».

Как сообщает The Jerusalem Post, боестолкновения начались в четверг утром, когда боевики «Хезболлы» предприняли попытку наступления на город Эль-Кусайр, являющийся опорным пунктом для контрабандных операций этой ливанской группировки, в рамках которых через границу перевозятся оружие и наркотики.

«Впервые после падения режима Асада и снижения влияния «Хезболлы» в Сирии силы сирийской армии, связанные с новой сирийской администрацией, вошли в районы Хермеля, Ливан, что вызвало ожесточенные столкновения с боевиками «Хезболлы», – отмечает издание.

Судя по опубликованным кадрам в Сети, боестолкновения носят серьезный характер. Речь идет о применении танков и другой военной техники, а также артиллерии и дронов. Сирийцы смогли отбить атаку и отбросили боевиков «Хезболлы» на территорию Ливана.

«По мере обострения ситуации сирийские силы вошли в Хавик, ливанский город в регионе Хермель, где интенсивные бои вынудили элементы «Хезболлы» отступить», – говорится в материале.

В ходе боев обе стороны смогли захватить пленных, но, по информации проекта Al-Monitor, в ночь с пятницы на субботу произошел обмен на пограничном переходе Джусия.

Цель сирийской операции в приграничье – борьба с контрабандой оружия и наркотиков, отмечает The Media Line.

За последние несколько дней силами безопасности новой администрации была задержана не одна партия нелегальных товаров, предназначенных для переправки через границу.

Источник в службе безопасности заявил, что власти получили разведданные о группе в Саргайе, у которой были оружие, боеприпасы и наркотики, предназначенные для транспортировки в Ливан.

По словам собеседника, сотрудники службы безопасности конфисковали несколько штурмовых винтовок и значительное количество наркотиков, прежде чем эти предметы смогли достичь опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана.

Министерство внутренних дел Сирии подтвердило, что пограничные силы безопасности полностью готовы к борьбе с любыми контрабандными операциями через сирийско-ливанскую границу.

Министерство подчеркнуло, что его команды остаются в состоянии повышенной готовности, чтобы противостоять незаконному обороту оружия и наркотиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко