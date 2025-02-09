Business Insider объяснил, что будет с армией РФ после войны 9.02.2025, 9:17

Откат к прошлому неизбежен.

Независимо от того, выиграет или проиграет Россия в Украине, все равно Кремлю придется восстанавливать и перестраивать российскую армию. Например, чтобы подготовиться к новому вторжению в Украину.

Издание Business Insider очертило возможные варианты того, как именно будет выглядеть российская армия через несколько лет после войны.

Согласно новому аналитическому исследованию, проведенному вашингтонским аналитическим центром RAND Corp., наиболее вероятных вариантов четыре, и два из них будет крайне трудно реализовать.

План Шойгу

Первый вариант RAND называет «планом Шойгу», так как он в целом базируется на планах и обещаниях, озвученных публично бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Этот вариант по своей сути предполагает возвращение российской армии примерно к тому состоянию, которое она имела до полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о попытке до определенной степени сбалансировать огневую мощь и количество солдат, покрывая недостаток определенных технологий за счет импорта.

«Наиболее впечатляющим является то, что план Шойгу предполагает, что российская армия в основном в хорошей форме, несмотря на доказательства обратного в Украине», - пишет Business Insider.

Реформа образца 2008 года

Второй вариант, по которому может пойти российская армия после войны - это попытка полностью реализовать реформу, предложенную в 2008 году тогдашним министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Та реформа предусматривала переход на западную модель вооруженных сил: меньшая численно, но качественно подготовленная и оснащенная армия, нацеленная на гибридную войну, готовая активно привлекать частных военных подрядчиков.

Такая армия в значительной степени бы полагалась на стратегию запугивания и дезорганизации противника, но этому плану, вероятно, не хватает наземных сил для расширения гегемонии России, говорят аналитики.

Переход на совершенно новую военную систему

Третий вариант предполагает полный отказ от советских и российских традиций ведения войны и создание чего-то принципиально нового. В частности это может быть внедрение западного подхода, когда командная инициатива передается от высших ступеней управления к низшим.

Эта идея основывается на «осознании того, что советские и российские оперативные модели больше не жизнеспособны, факт, подчеркнутый плохим действием российских вооруженных сил в Украине», считают в RAND. Но этот же вариант аналитики считают наименее вероятным.

Вперед - в прошлое

Как ни странно, но самый простой вариант для России - это вернуться в прошлое. На этом пути российская армия вернется к советскому стандарту огромной армии призывников, вооруженных из огромных запасов оружия, созданных оборонно-промышленной базой России.

«Основным аргументом в пользу этого пути является то, что российским военным во многих отношениях пришлось вернуться к этой модели во время войны в Украине, полагаясь на более старые системы, подавляющую огневую мощь и массу - и хотя это не привело к решающей победе России в Украине, этого было достаточно, чтобы зайти в тупик», - говорят аналитики RAND.

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