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Минздрав Израиля: Израильские заложники сильно истощены и страдают от острого недоедания

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  • 9.02.2025, 9:27
Минздрав Израиля: Израильские заложники сильно истощены и страдают от острого недоедания

Их семьи шокированы и глубоко потрясены.

Трое израильских заложников, Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами, освобожденные в рамках сделки между Израилем и террористической организацией ХАМАС, находятся в тяжелом состоянии. По словам представителей Министерства здравоохранения Израиля, после 491 дня плена они страдают от острого недоедания и значительно потеряли в весе, сообщает The Times of Israel.

Ор Леви (34 года) — был похищен 7 октября 2023 года во время фестиваля Nova. Его жена была убита в тот же день.

Эли Шараби (52 года) — попал в плен после нападения на кибуц Беэри. Его жена и две дочери были убиты, а брат, также взятый в плен, погиб. Его тело до сих пор находится у ХАМАС.

Охад Бен-Ами (56 лет) — также был похищен из кибуца Беэри. Его жена Раз Бен-Ами была освобождена во время недельного перемирия в ноябре 2023 года.

Освобожденные были переданы ХАМАСом представителям «Красного креста» утром 8 февраля в Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. На опубликованных кадрах видно, что они выглядят истощенными и нездоровыми.

Семьи заложников выразили шок и глубокое потрясение их физическим состоянием. Михаль Коэн, теща Бен-Ами, отметила, что он выглядит на десять лет старше своих 57 лет. Пит Брисли, тесть Эли Шараби, сравнил его с узниками немецкого концлагеря Бельзен.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал страдания заложников преступлением против человечности и призвал продолжить обмен: «Охад, Ор и Эли вернулись после 491 дня ада, голодные и страдающие. Весь мир должен видеть это. Мы обязаны вернуть всех наших сестер и братьев из плена».

С 19 января между Израилем и сектором Газа действует режим прекращения огня, согласованный при посредничестве США и арабских стран. По условиям сделки ХАМАС освобождает заложников в обмен на палестинских заключенных. Израиль освободил 183 палестинских заключенных, включая 18 осужденных на пожизненное заключение за терроризм. В общей сложности планируется освободить 1904 заключенных, из которых 284 отбывают пожизненное заключение.

На данный момент ХАМАС освободил 16 израильских заложников и пятерых граждан Таиланда.

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