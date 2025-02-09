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«Все считают меня той самой ведьмой, которая ест и не толстеет»

  • 9.02.2025, 9:45
«Все считают меня той самой ведьмой, которая ест и не толстеет»

Истории белорусок и белорусов, которые выиграли в генетическую лотерею.

«Ведьма», «генетический везунчик» — те, кто может есть сколько угодно и не поправляться, постоянно слышат подобные комментарии. Пока одни борются с лишними килограммами, считая каждую калорию, другие понятия не имеют, что такое БЖУ, без угрызений совести уплетают фастфуд и сладости, оставаясь стройными. Журналисты «Онлайнера» собрали истории белорусов, чей обмен веществ даже не в юном возрасте работает на полную мощность, а цифры на весах годами остаются неизменными, несмотря на любовь к пельменям, бургерам и ночным перекусам.

«Все считают меня той самой «ведьмой, которая жрет и не толстеет»

Когда всем людям на планете раздавали билеты генетической лотереи, 36-летняя Елизавета явно вытянула тот, где под скретч-слоем скрывалось слово «метаболизм». При росте 167 сантиметров стабильный вес девушки — 50,5 килограмма с вариациями в пределах 49−51. Максимальная отметка была зафиксирована год назад — 52 килограмма, но продолжалось такое недолго.

При этом белоруска с нескрываемой гордостью заявляет, что ест «что хочет и когда хочет, хоть в час ночи». Хаотичный рацион Елизаветы даже успел стать поводом для постоянных подколок от друзей: «голодающее Поволжье» и вот это вот все.

— Я просто всегда боюсь остаться голодной, поэтому вечно что-то точу. При этом дома стараюсь придерживаться, так сказать, принципов БМПП — более-менее правильного питания. Завтрак — что-то вроде английского: яйцо, бекон, фасоль, грибы, поджаренный хлеб. Обед — суп, мясо или рыба с овощами, реже паста. Гарниры ем редко. Могу бахнуть пельменей, очень их люблю. Ужин — салат и мясо или рыба. Между основными приемами пищи много перекусов: бананы, сырки, бутерброды.

Елизавета признается, что неравнодушна и к «бич-пакетам», правда, если уж и берет, то корейские, с необычными вкусами. Но главная страсть героини — фастфуд и сладкое.

— Я как та девочка из видео, «ради хлеба с маслом готова на все», только у меня вместо хлеба картошка фри. Ну и конфеты! Муж только и делает, что собирает за мной фантики по всему дому.

По словам девушки, заметно худее сверстников она была с самого детства. В то же время и ела мало — мама даже водила по врачам, но те лишь разводили руками, называя «малоежкой». Аппетит постепенно пришел с запасом, а вот килограммы — нет, даже после нескольких экспериментальных объеданий калорийной пищей.

Свой образ жизни Елизавета называет «смешанным»: сидячую работу компенсирует беготней по мероприятиям, а еще гимнастикой и кардио в зале. Но генетика, пожалуй, в ее истории все-таки перевешивает. Вся семья Елизаветы худощавая: отца и его родственников девушка считает даже излишне худыми, мама тоже при росте 150 сантиметров весит 48 килограммов.

— Все считают меня той самой «ведьмой, которая жрет и не толстеет». И во время каждого похода в кафе найдется тот, кто обратит внимание, что я слишком много ем. Вообще, с едой у меня в жизни связано много забавных историй. Подруги, например, постоянно вспоминают, как я на дне рождения ела лежа на диване, потому что сидеть уже не могла. А в универской столовой я однажды упала в обморок прямо в очереди, потому что ужасно хотела есть. Зато потом меня накормили без очереди!

«Я как Джаред Лето: он не стареет, я не толстею»

Андрея одноклассники в шутку называли «шваброидом», а бабушки неистово пытались накормить. Сейчас он уже взрослый 40-летний 186-сантиметровый мужчина, но, встреть он их, реакция вряд ли была бы другой. Значение 71 килограмм последние много лет будто высечено на домашних весах.

— Набрать вес просто-напросто проблематично. Вот буквально в январе ездили с семьей в санаторий с отменным питанием: шведский стол, ешь сколько влезет. Ну, я и ел, но не поправился ни на грамм: как весил перед приездом 71 килограмм, так все и осталось. В ноябре летали в Египет: «все включено», фастфуд без ограничений и так далее. Животик так и не появился. Куда вся еда уходит, без понятия.

В обычной жизни из своей волшебной способности есть и не толстеть Андрей тоже старается выжимать максимум. Если завтрак, то с блинчиком, яичницей и чем-нибудь поджаренным. На обед — суп и хлеб с салом. Ни один ужин не обходится без мяса. Сейчас рацион стабильно дополняют соленья, а в сезон овощей беларус может в одиночку слопать целый тазик салата.

— Из вредной еды люблю чипсы и орешки, если с пивом — вообще красота. Бывает, беру шаурму вместе с крылышками из KFC, да так, чтобы побольше и поострее.

Может, лишние килограммы просто не успевают закрепиться, потому что Андрей их тут же выгоняет в зале? Но нет, мужчина утверждает, что спортом никогда не занимался, его максимум — футбол в школьные годы. Говорит, после целого дня в офисе успевает только перевести дух и подготовиться ко сну. В выходные тоже как-то не до этого: семья, друзья, домашние дела. В общем, вопрос физической формы Андрей полностью делегировал генетике — и доволен.

— Многие мои близкие родственники в меру упитанные на свой возраст, хоть и откровенно пухлых нет. Я же, скорее всего, пошел в маму, а она — в своего отца. Тот был жилистый и вообще без лишнего веса. Так что, думаю, дело действительно в наследственности.

Мама при этом все равно всегда пытается меня дополнительно накормить. От друзей же я неоднократно слышал, мол, им бы такой организм. Супруга в шутку может назвать какой-нибудь нечистью.

А я сам себя сравниваю с Джаредом Лето: он не стареет, а я вот ем и не толстею.

«Муж возмущается: «Ешь ты, а толстею я»

Следующая героиня, 32-летняя Кристина, к самой концепции генетической лотереи относится с небольшим скепсисом. Хоть близкие родственники у нее действительно все либо стройные, либо максимум среднего телосложения, белоруска уверена, что дело вовсе не в них, а все-таки в культуре питания.

— Однажды случился период, когда мне было лень готовить и я заказывала для нас с мужем порционную готовую еду. И тогда поняла, почему мы едим все одинаковое, но я не потолстела, а он поправился. Я ем медленно, получаю удовольствие. Как говорится, «ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть». Он — раз-два, проглотил и не заметил. Плюс порции всегда накладывает больше.

При росте 158 сантиметров стабильный вес девушки держится в районе 48 килограммов. Максимум — 52 килограмма — был зафиксирован почти 15 лет назад во время учебы, когда случился резкий переход на «студенческую» еду. Три года назад беременность добавила 15 килограммов, но они быстро ушли, и Кристина снова вернулась к привычным параметрам. Супруг, вес которого составляет 90 килограммов, все так же продолжает возмущаться: «Ешь ты, а толстею я».

Сейчас привычный рацион Кристины — это курица во всех вариациях, овощи, яйца, крупы, супы. Жирную пищу она почти исключила — тот же шашлык, который раньше казался лакомством, теперь не вызывает особого восторга. Но вот кофе в больших объемах и сладости — это святое. В общем, совсем уж диетическим свое питание девушка назвать не может, а лишние килограммы так и не появляются. «Разгульные» отпуска и праздники, говорит, тоже сказываются разве что на качестве кожи, но не на весе.

В целом своей физической формой Кристина довольна, особенно когда сравнивает себя со знакомыми сверстниками. От них же она постоянно слышит и все стандартные фразочки про ведьму и шопинг в детском мире.

— Все мои одноклассники — уже взрослые дяди и тети, а я все та же девочка Кристина даже спустя 15 лет после окончания школы.

Стоит только сбросить фотографию подругам, сразу же начинается: «Кто ребенка добавил в чат?» Ну а бабушки… Мне кажется, вообще не важно, как ты выглядишь и сколько весишь, — они всегда будут пытаться накормить!

«На вес не повлияла даже работа шеф-поваром»

Антон — тоже из тех «проклятых», которым завидуют все вокруг: 36 лет, 178 сантиметров роста, стабильный вес 65 килограммов. Ну как стабильный — колеблется между 64 и 67, а если расслабиться, то и вовсе может улететь до 61. По словам мужчины, в его случае лучший способ похудеть — это просто ничего не делать. Поэтому ради поддержания массы пришлось пойти на занятия MMA и в целом нагрузить себя спортивными активностями.

— Таким я был всегда. По сути, мой вес кардинально не менялся с тех пор, как мне исполнилось 16 лет. Что самое интересное, на это не повлияла даже моя работа шеф-поваром. Целыми днями не отказываю себе в какой угодно еде, обед и ужин всегда сытные. На ночь обязательно съедаю 300−400 граммов чего-нибудь сладенького: наполеон, например, или медовик. И хоть бы хны!

Некоторые особенности своего организма Антон до сих пор не может понять сам. Например, почему от алкоголя тоже теряет вес, а не набирает.

— Это реально абсурд какой-то: на выходных выпил пару бутылок пива — минус два килограмма. Хотя ел при этом как обычно, — разводит руками мужчина.

Антон предполагает, что дело в быстром метаболизме, который отвечает и за стройное тело, и за моложавость, и за общее здоровое состояние организма. Всегда все заживало мгновенно, энергия била ключом. С возрастом ничего не поменялось — беларус до сих пор чувствует себя максимум на 25. Хвастается, что до 32 даже алкоголь без паспорта не продавали. Тот самый генетический джекпот? Скорее всего.

— Родители у меня обычные, а вот сестра такая же, как и я: в свои 28 выглядит на 16−17, даже после родов.

«Постоянно советовали провериться на глисты»

Наталье 42 года, при росте 164 сантиметра ее нынешний вес — 50,5 килограмма. Абсолютный максимум — 53 килограмма — белоруска фиксировала на весах лишь дважды. Первый раз случился, когда она еще студенткой поехала на сезонную работу в Англию и слегка поправилась на незнакомых продуктах. Спрашиваем, как у девушки с питанием и физнагрузками сейчас.

— Утром пью кофе с чем-нибудь сладким: пирожное, сырок или кусочек шоколадки. Обед и ужин — это всегда мясное блюдо с гарниром, редко салаты. В целом рацион состоит из самой обычной еды: макароны, картофель, курица, говядина и тому подобное. От вредной еды тоже не отказываюсь, люблю заехать в «Мак» за бургером и картошкой фри. Мороженое ем даже зимой. Если блины, то это всегда максимум масла и сметаны. Драников могу съесть целую сковородку.

Но вообще стараюсь не считать, сколько чего съела, чтобы не было стыдно перед другими.

Сочетаю сидячий образ жизни (у меня последние пять месяцев удаленная работа) и активный. По вечерам и выходным ищу занятия вне дома, хотя могу и все воскресенье провести за книгой или фильмом. Плюс я очень привязана к автомобилю: даже если целый день решала дела в городе, все равно много времени провела за рулем — сложно назвать это активностью. Раз или два в неделю хожу в бассейн, но, поскольку плаваю не очень хорошо, больше удовольствия там получаю от сауны. Дома тоже примерно раз в неделю делаю комплекс несложных упражнений — только для поддержания тонуса. Не очень люблю переутомлять себя спортом.

От зависти чуть не вырвали пуговицу на уже предательски тесноватых джинсах? Погодите. Наталья, конечно, считает свой выигрыш в генетической лотерее большой удачей (беларуска пошла в отца — у того тоже все родственники были худыми), однако вспоминает и много неприятных моментов, которые пришлось пережить из-за способности есть и не набирать вес. «Проверься на глисты», «Тебя недокармливают», «Целлюлит у худых еще похуже будет» — это лишь минимальный набор обидных фраз от окружающих.

— На всех медосмотрах в школе на мне ставили клеймо «Недобор веса», хотя 50 килограммов — это нормальный вес, в котором мне комфортно. Когда я сама себя называла стройной, все равно находился человек, который говорил, что я тощая. Даже парни советовали «набрать пару килограммов», хотя к другим у них требование, наоборот, сбросить.

Общество одинаково гнобит людей как с лишним весом, так и с недостаточным.

Со временем Наталья научилась принимать себя и не позволять чужим комментариям влиять на самооценку. Хотя, было дело, ради надуманных стандартов она даже могла пить «какие-то дрожжи в таблетках» и каждый день есть фастфуд — чтобы набрать хотя бы пару кило.

— Перестала, когда поняла, что результата все равно нет, а денег уходит много. Сейчас я очень довольна своим телом. Боялась, что после 40 точно изменюсь не в лучшую сторону, но по факту все не так страшно. Менять ничего бы не стала. Все, чего я хочу, — это физические нагрузки без фанатизма и никогда не отказывать себе в любимой еде.

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