Фашистская карта Лаврова 2 Питер Дикинсон, Atlantic Council

9.02.2025, 9:53

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Сергей Лавров

Глава МИД озвучил больные фантазии Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил концепцию президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» с нацистской пропагандой, что, вероятно, вызовет серьезную обиду в Белом доме. Это провокационное заявление главного российского дипломата дает представление о настроениях в Москве, пока США и Россия ведут предварительные переговоры о возможном соглашении по прекращению вторжения в Украину.

В статье, опубликованной 4 февраля журналом «Россия в глобальной политике», Лавров обвинил США в подрыве международного порядка «ковбойскими атаками» и заявил, что риторика администрации Трампа напоминает нацистскую Германию. «Концепция «Америка прежде всего» имеет тревожное сходство с лозунгом «Германия превыше всего» времен Гитлера», — написал он.

Разумеется, в подобных нападках нет ничего нового. Кремль имеет долгую историю клеймения своих критиков и противников как нацистов, которую можно проследить до самого разгара холодной войны. Когда венгры восстали против советской оккупации в 1956 году, Москва осудила восстание как «фашистский мятеж», прежде чем отправить туда танки. Похожая история произошла и во время подавления Советским Союзом Пражской весны 1968 года. Коммунистические чиновники даже называли саму Берлинскую стену «Антифашистской защитной стеной».

Эта тенденция сохранилась после распада СССР и была с энтузиазмом воспринята режимом Путина. Навешивание нацистских ярлыков на оппонентов считается особенно эффективной тактикой в современной России, поскольку она находит эмоциональный отклик у публики, воспитанной на почитании колоссальных советских жертв в борьбе с гитлеровской Германией.

На протяжении всего правления Путина его политические оппоненты внутри страны, включая Алексея Навального, регулярно демонизируются как нацисты. Та же стратегия часто используется на международной арене. Когда в 2007 году Эстония попыталась убрать советский памятник Второй мировой войны из центра Таллина, кремлевские СМИ впали в неистовство по поводу «фашистской Эстонии», что вызвало беспорядки среди многочисленного этнического русского населения Эстонии. Длинный список других международных критиков и противников сталкивался с такими же обвинениями в нацизме.

Самые громкие обвинения России в нацизме были выдвинуты против Украины. С момента «Оранжевой революции» 2004 года российская государственная пропаганда стремится представить украинскую национальную идентичность как современную форму фашизма, практически неотличимую от нацизма. Эта пропагандистская кампания уходит корнями в попытки советской эпохи дискредитировать движение за независимость Украины через ассоциацию с коллаборационизмом во время Второй мировой войны. Она достигла новых высот в 2014 году, когда Путин попытался узаконить оккупацию украинского Крымского полуострова и Донбасса.

Усилия Москвы представить Украину как нацистское государство еще более усилились после начала полномасштабного вторжения три года назад, когда в подконтрольных Кремлю российских СМИ массово появились упоминания о «нацистской Украине». В этой все более безумной атмосфере мало кто удивился, когда Путин объявил, что одной из двух главных целей его войны является «денацификация» Украины.

С тех пор стало совершенно ясно, что в речах Путина «денацификация» на самом деле является кремлевским кодовым обозначением для «деукраинизации». Иными словами, конечной целью нынешнего вторжения России является создание Украины без украинцев, а ложные обвинения в нацизме служат удобным предлогом для оправдания уничтожения украинского государства и нации.

История националистической политики в независимой Украине далека от фашистских фантазий Кремля. В действительности украинские ультраправые партии никогда не приближались к политической власти и обычно получают гораздо меньше голосов, чем националистические кандидаты в большинстве других европейских стран.

Когда разочарованные и маргинализированные националисты Украины объединились в единый блок на последних довоенных парламентских выборах в 2019 году, им удалось набрать всего 2,16 процента голосов. Между тем, победа русскоязычного еврейского комика Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине в том же году еще больше подчеркнула абсурдность всего российского нарратива о «нацистской Украине».

С момента избрания Зеленского российские чиновники постоянно путались и сбивались, пытаясь объяснить, как в якобы нацистском государстве мог быть избран еврейский лидер. В одном особенно печально известном инциденте во время интервью итальянскому телешоу Zona Bianca весной 2022 года министр иностранных дел Лавров, отвечая на вопрос о еврейском происхождении Зеленского, заявил, что у Адольфа Гитлера «тоже была еврейская кровь».

Последние комментарии Лаврова не свидетельствуют о значительном изменении позиции Кремля в отношении США, и не стоит их слишком переоценивать. Тем не менее, всегда есть смысл обращать внимание, когда Россия разыгрывает нацистскую карту. В данном случае решение адресовать нацистские оскорбления лично Трампу, сравнив одно из его основных политических посланий с гитлеровской пропагандой, говорит о том, что в Москве испытывают определенное беспокойство по поводу того, чего Кремль может ожидать от новой администрации США.

Если Трамп выполнит свои угрозы оказать давление на Путина и начать мирные переговоры, это беспокойство может вскоре перерасти в открытую враждебность. Тогда можно ожидать новых громких обвинений России в нацизме, на этот раз направленных против Соединенных Штатов. Именно так, в конце концов, работает кремлевская пропагандистская машина. Путин утверждает, что чтит память о Второй мировой войне, но он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы исказить наследие этого конфликта ради собственной политической выгоды.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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