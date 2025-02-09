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Ученые проверили, действительно ли женщины намного разговорчивее мужчин

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  • 9.02.2025, 9:59
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Ученые проверили, действительно ли женщины намного разговорчивее мужчин

Правда или стереотип?

Хотя некоторые мужчины отличаются своей разговорчивостью, существует распространенный стереотип о том, что в среднем именно женщины значительно больше любят поговорить, чем представители противоположного пола. Ученые попытались проверить это убеждение и, похоже, нашли ему подтверждение, пишет научный вестник phys.org.

Издание отмечает, что в 2007 году ученые из Университета Аризоны (США) вроде бы опровергли стереотип. Их исследование показало, что мужчины и женщины говорят примерно одинаковое количество слов в день - около 16 000.

Однако новая, более масштабная работа, показала более детализированную и сложную картину. Стереотип нашел подтверждение, но частично. Результаты работы опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи обнаружили, что в возрасте от 25 до 65 лет женщины в течение дня в среднем говорят примерно на 3000 слов больше, чем их сверстники-мужчины. Женщины в среднем говорят 21 845 слов в день, мужчины - 18 570 слов. Но в других возрастных группах существенных гендерных различий в этом аспекте обнаружить не удалось.

Как отмечает phys.org, два исследования - 2007 года и современное - на самом деле не противоречат друг другу. Просто в 2007 году исследователи изучали очень ограниченную группу людей, причем - почти исключительно студентов колледжа. То есть как раз возрастную группу до 25 лет, в которой и мужчины, и женщины действительно разговаривают почти одинаково много. Зато представителей старших возрастных групп в старом исследовании не было.

Исследователи точно не знают, почему женщины являются более разговорчивым полом в возрасте 25-65 лет. Они предполагают, что это может быть связано с периодом воспитания детей, в которое женщины традиционно вовлечены больше, чем мужчины. Однако это предположение является несовершенным, поскольку в таком случае «разговорчивый период» у женщин должен был бы начинаться и заканчиваться несколько раньше, чем в 25 и 65 лет.

Также ученые отмечают, что уровень разговорчивости в значительно большей степени зависит от характера конкретного человека, чем от пола. Так, наименее разговорчивый участник исследования был мужчиной, который говорил примерно 100 слов в день. Но самым разговорчивым участником тоже был мужчина, а не женщина. И он говорил более 120 000 слов в день.

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