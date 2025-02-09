«Это будет шоком»: Портников назвал болевые точки России 2 9.02.2025, 10:15

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Удар по ним может привести к завершению войны.

Если под западные санкции попадет то, что связано с российским газом и нефтью, это резко ухудшит экономическую ситуацию в РФ, что в свою очередь уменьшит возможности Кремля вести боевые действия в Украине, сообщил Виталий Портников.

Свою точку зрения Виталий Портников озвучил в эфире политического ток-шоу «Говорить великий Львів» на YouTube.

Публицист ответил на вопрос, исчерпались ли у Запада инструменты экономического давления на Россию, на которые он может себе позволить пойти: «Нет, не исчерпались. «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», теневой флот России. Вот я вам назвал четыре важных фактора, против которых можно применить санкции и таким образом лишить Россию большой части энергетического рынка. Я не считаю, что президент Трамп не может себе этого позволить».

«Президент Байден мог думать, что ощутимое повышение цены на нефть на мировом рынке может стать серьезной проблемой для Соединенных Штатов, но если президент Трамп этого не боится, если он считает, что Саудовская Аравия даже в ситуации повышения цены может наращивать добычу нефти, если США сами будут увеличивать добычу нефти, то они могут рискнуть. Да, это может быть шоком для мировой экономики, но вместе с тем это заметно снизит готовность РФ воевать», - подытожил Виталий Портников.

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