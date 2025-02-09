закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скандал под Шкловом: казначей устроила аферу с деньгами белорусов

1
  • 9.02.2025, 10:23
  • 3,366
Скандал под Шкловом: казначей устроила аферу с деньгами белорусов

Схема довела ее до суда.

Суд Шкловского района 6 февраля рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в присвоении денежных средств, вверенных ей как казначею садоводческого товарищества, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, обвиняемая, будучи избранной казначеем товарищества и являясь материально-ответственным лицом, с октября 2016 года по март 2023 года принимала от членов товарищества денежные средства в качестве членских взносов и оплаты за электроэнергию. Получая деньги, она вносила соответствующие отметки в учетные документы. Однако поступившие средства использовались не по назначению – женщина присваивала их, причинив товариществу ущерб на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Ее судили по ч. 3 ст. 211 (Присвоение либо растрата в крупном размере) УК Беларуси.

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину, раскаялась и добровольно полностью возместила причиненный ущерб, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в присвоении имущества в крупном размере. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко