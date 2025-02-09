Скандал под Шкловом: казначей устроила аферу с деньгами белорусов 1 9.02.2025, 10:23

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Схема довела ее до суда.

Суд Шкловского района 6 февраля рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в присвоении денежных средств, вверенных ей как казначею садоводческого товарищества, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, обвиняемая, будучи избранной казначеем товарищества и являясь материально-ответственным лицом, с октября 2016 года по март 2023 года принимала от членов товарищества денежные средства в качестве членских взносов и оплаты за электроэнергию. Получая деньги, она вносила соответствующие отметки в учетные документы. Однако поступившие средства использовались не по назначению – женщина присваивала их, причинив товариществу ущерб на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Ее судили по ч. 3 ст. 211 (Присвоение либо растрата в крупном размере) УК Беларуси.

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину, раскаялась и добровольно полностью возместила причиненный ущерб, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в присвоении имущества в крупном размере. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

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