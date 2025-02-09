ВСУ разгромили россиян, пытавшихся переправиться через реку Оскол 9.02.2025, 10:36

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Технику оккупантов сожгли.

Российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли удар.

Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в Telegram.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово на Купянском направлении.

«Неподалеку Двуречной были заранее обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол», - говорится в сообщении.

Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

Днем ранее Национальная гвардия также сообщила об уничтожении штурмовой группы противника в районе Лозовой на Купянском направлении. Как отметили в Нацгвардии, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.

Бойцы 1 БрОП «Буревій» вместе с 429 отдельным полком беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и десантниками 77 ОАеМБр вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику. Уничтожены две БМП и поражен танк.

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