закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили россиян, пытавшихся переправиться через реку Оскол

  • 9.02.2025, 10:36
  • 2,322
ВСУ разгромили россиян, пытавшихся переправиться через реку Оскол

Технику оккупантов сожгли.

Российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли удар.

Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в Telegram.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово на Купянском направлении.

«Неподалеку Двуречной были заранее обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол», - говорится в сообщении.

Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

Днем ранее Национальная гвардия также сообщила об уничтожении штурмовой группы противника в районе Лозовой на Купянском направлении. Как отметили в Нацгвардии, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.

Бойцы 1 БрОП «Буревій» вместе с 429 отдельным полком беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и десантниками 77 ОАеМБр вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику. Уничтожены две БМП и поражен танк.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко