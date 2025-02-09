Спрос на аренду квартир в Минске резко подскочил 1 9.02.2025, 10:53

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Сколько теперь стоит снять однушку в столице?

В январе 2025 года спрос на аренду квартир в Минске увеличился более чем на 23% по сравнению с декабрем. При этом стоимость аренды однокомнатных квартир выросла, а двух- и трехкомнатных — снизилась, сообщает агентство «Минск-Новости».

По данным анализа объявлений, средняя цена аренды однокомнатных квартир составила 375 долларов в эквиваленте, что на 2,2% выше по сравнению с концом декабря. Двухкомнатные квартиры сдавались в среднем за 517 долларов, что на 1,3% ниже, а трёхкомнатные — за 702 доллара, снизившись на 4,5%.

Ценовой анализ показывает, что более половины (53%) предложений на рынке — это квартиры стоимостью свыше 500 долларов в месяц (около 1,7 тыс. рублей). Около 41% арендуемых квартир предлагались в диапазоне от 300 до 500 долларов, а всего 6% жилья сдавалось по цене менее 300 долларов в месяц.

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