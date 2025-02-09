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Довоевались до мышей

  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 9.02.2025, 10:59
  • 3,128
Довоевались до мышей

Тревожные вести пришли из-под Петербурга.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рапортует о том, что над рекой Волхов в Киришском районе сбит беспилотник.

В соцсетях молчок - после огневых прошлогодних видео из Усть-Луги и Выборга, всем велено заткнуться.

Но и того, что лепит в победных реляциях Дрозденко достаточно. Что у нас находится в Киришах рядом с рекой Волхов?

Правильно. Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ, принадлежащий любимой среди Владимира Путина нефтяной компании Сургутнефтегаз.

Завод снабжает топливом весь Северо-Запад России и Калининградскую область. Скорее всего, он и был объектом для атаки беспилотником.

При этом, завод находится в 1500 км от зоны боевых действий, но видимо почти через три года после начала так называемой «СВО», зоной боевых действий стала уже вся территория России.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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