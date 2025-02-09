Довоевались до мышей
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 9.02.2025, 10:59
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Тревожные вести пришли из-под Петербурга.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рапортует о том, что над рекой Волхов в Киришском районе сбит беспилотник.
В соцсетях молчок - после огневых прошлогодних видео из Усть-Луги и Выборга, всем велено заткнуться.
Но и того, что лепит в победных реляциях Дрозденко достаточно. Что у нас находится в Киришах рядом с рекой Волхов?
Правильно. Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ, принадлежащий любимой среди Владимира Путина нефтяной компании Сургутнефтегаз.
Завод снабжает топливом весь Северо-Запад России и Калининградскую область. Скорее всего, он и был объектом для атаки беспилотником.
При этом, завод находится в 1500 км от зоны боевых действий, но видимо почти через три года после начала так называемой «СВО», зоной боевых действий стала уже вся территория России.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»