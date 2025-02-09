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О Николае Статкевиче нет вестей уже два года

  • 9.02.2025, 11:11
О Николае Статкевиче нет вестей уже два года
Николай Статкевич

Что происходит с лидером белорусской оппозиции?

Сегодня исполняется два года с тех пор, как нет никаких вестей о лидере белорусской оппозиции, политзаключенном Николае Статкевиче.

Поилтзаключенный был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

К кампании «Покажите людям Статкевича!» присоединился ряд европейских политиков.

Напомним, что депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выдвинул лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича на Нобелевскую премию мира.

«Николай Статкевич — давний лидер белорусских демократических сил (кандидат в президенты в 2010 году), который продолжает бороться за свободную и демократическую Беларусь, несмотря на личный риск и опасное для жизни тюремное заключение. Николай является символом политического сопротивления Лукашенко и вдохновителем борьбы за демократическое будущее Беларуси.

Мы должны бороться за жизни политзаключенных, выдвижение кандидатуры Николая Статкевича на Нобелевскую премию — это один из способов подчеркнуть его положение и ситуацию в Беларуси в целом», — рассказал сайту Charter97.org литовский политик.

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