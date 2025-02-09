Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина 9.02.2025, 11:25

1,330

Сухогруз получил пробоину и сел на мель.

Китайское судно «Анг Янг-2» потерпело крушение возле Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как сообщило российское МЧС, сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. Судно «Анг Янг-2» получило пробоину и село на мель южнее порта Невельск. Россияне указывают, что на борту находится 20 членов экипажа.

По информации россиян, сухогруз «Анг Янг-2», перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.

МЧС России утверждает, что утечки топлива не зафиксировано. В сети сообщали, что пока непонятно, насколько серьезной является пробоина.

Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com