Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина
- 9.02.2025, 11:25
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Сухогруз получил пробоину и сел на мель.
Китайское судно «Анг Янг-2» потерпело крушение возле Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Как сообщило российское МЧС, сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. Судно «Анг Янг-2» получило пробоину и село на мель южнее порта Невельск. Россияне указывают, что на борту находится 20 членов экипажа.
По информации россиян, сухогруз «Анг Янг-2», перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.
МЧС России утверждает, что утечки топлива не зафиксировано. В сети сообщали, что пока непонятно, насколько серьезной является пробоина.
Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.