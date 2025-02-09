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Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина

  • 9.02.2025, 11:25
  • 1,330
Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина

Сухогруз получил пробоину и сел на мель.

Китайское судно «Анг Янг-2» потерпело крушение возле Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Как сообщило российское МЧС, сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. Судно «Анг Янг-2» получило пробоину и село на мель южнее порта Невельск. Россияне указывают, что на борту находится 20 членов экипажа.

По информации россиян, сухогруз «Анг Янг-2», перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.

МЧС России утверждает, что утечки топлива не зафиксировано. В сети сообщали, что пока непонятно, насколько серьезной является пробоина.

Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

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