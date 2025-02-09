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«Когда увидела сегодняшние цены на Комаровке, была шокирована»

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  • 9.02.2025, 11:34
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«Когда увидела сегодняшние цены на Комаровке, была шокирована»

Белоруска сравнила некоторые цены на рынке в Минске и в магазине в Норвегии.

Минчанка Марина живет в Норвегии семь лет, но очень интересуется всем, что происходит на родине, тем более в Беларуси у нее остались родители.

Женщина прочитала новость о том, почем 8 февраля на Комаровском рынке продавалась продукция, и ради интереса перевела стоимость в норвежские кроны. Землячка сообщила «Зеркалу», что отдельные цены ее очень удивили. Также она показала, сколько стоят некоторые продукты в норвежском магазине.

— Норвегия — очень дорогая страна, а в последние годы цены вообще взлетели, мой муж-норвежец все время ворчит по этому поводу. Я очень хорошо помню это на примере шоколада Freia, который часто у нас продается по акции: два года назад за 100 крон (это 30,12 рубля по курсу Нацбанка РБ на 8 февраля. — Прим. ред.) я покупала пять 200-граммовых плиток молочного шоколада, а сейчас за ту же цену продают уже три плитки. Но когда я увидела сегодняшние цены на Комаровке, то была шокирована: как вы там на ваши зарплаты выживаете? — рассказала Марина.

Женщина прислала несколько фотографий с ценами из магазина в Бергене, которые она делала как раз 8 февраля для своей мамы. Мы сравнили цены с теми, по которым фрукты, овощи и ягоды продавались на Комаровке. Оказалось, что в Норвегии что-то стоит дешевле, а некоторые товары хоть и дороже, но не очень намного.

Клубника в норвежском магазине была расфасована по 400 граммов в пластиковые коробочки. Одна упаковка стоила 39 крон (11 рублей), а килограмм — 97,5 кроны (29,37 рубля). На Комаровском рынке килограмм этой ягоды продавался за 65 рублей.

— Эту клубнику завезли в Норвегию из Испании, она хорошая — крепенькая и сладкая. Правда, я была в магазине уже перед закрытием, и ягода была немного зеленоватая — люди выбрали всю самую спелую, — объяснила женщина.

В репортаже с Комаровки сообщалось, что голубика там продавалась по 60 рублей за килограмм, но на фото попала ягода по 12 рублей за 100 граммов, значит, кило стоит 120 рублей. Марина сегодня купила в Бергене стаканчик этой ягоды за 49,90 кроны (15 рублей), а килограмм стоил 66,8 рубля.

Апельсины в Минске «отдавали» по шесть-семь рублей за килограмм, в Бергене они были по 19,90 кроны (5,99 рубля), а если покупать сетку весом два килограмма, то кило обойдется в 16,90 кроны (5,09 рубля).

Клементины на минском рынке стоили девять рублей, такая же средняя цена была и за груши. В магазине Норвегии апельсины и груши продавали за 39,9 кроны (12 рублей).

Бананы: цена в Минске — пять рублей за килограмм, в Норвегии — 25,8 кроны (7,77 рубля).

Томаты на Комаровке стоили в среднем по десять рублей за килограмм, черри — 10−33 рубля. В Норвегии цена самых дешевых томатов составляет 49,90 кроны (15 рублей), черри — 79,60 кроны (23,9 рубля).

В беларуской столице четыре рубля стоили небольшие лимоны, «внешний вид которых смущает», а те, что покрупнее и попригляднее — десять рублей. Норвежцы платили за килограмм испанских лимонов 37,80 кроны (11,3 рубля).

Чеснок: Минск — 23−35 рублей, Берген — в зависимости от упаковки от 99,80 до 199 крон (от 30 до 60 рублей).

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