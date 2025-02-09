закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны проникли на нефтебазу недалеко от границы с Беларусью

  • 9.02.2025, 11:45
  • 4,106
Партизаны проникли на нефтебазу недалеко от границы с Беларусью

Украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.

Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины и взяты в работу», - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.

«Ликвидация таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах - Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои», - добавляют в «АТЕШ».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко