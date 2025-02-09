Партизаны проникли на нефтебазу недалеко от границы с Беларусью
- 9.02.2025, 11:45
- 4,106
Украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.
Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины и взяты в работу», - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.
«Ликвидация таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах - Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои», - добавляют в «АТЕШ».