Партизаны проникли на нефтебазу недалеко от границы с Беларусью 9.02.2025, 11:45

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Украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.

Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины и взяты в работу», - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.

«Ликвидация таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах - Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои», - добавляют в «АТЕШ».

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