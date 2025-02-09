Инфляция оказалась для россиян страшнее войны 2 9.02.2025, 11:54

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Общий уровень обеспокоенности проблемами в экономике растет.

Главной проблемой для россиян оказалась вовсе не война, а инфляция, показал опрос «Левада-центра». На вопрос «какие проблемы нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми» с гигантским отрывом лидирует «рост цен». Этот ответ выбрали 63%, война на втором месте: 35% указали «специальная военная операция на Украине, конфликт с Западом, санкции» (можно было выбрать несколько ответов), пишет The Moscow Times.

По данным Росстата, за 2022-2024 гг. цены выросли на 31,7%, в прошлом году инфляция составила 9,5%. Особенно быстро дорожали продукты (на 11%) – это съедает значительную часть роста доходов россиян. Согласно другому недавнему опросу «Левада-центра», почти у 2/3 российских семей (63%) как минимум половина доходов уходит на питание. Похожие результаты и у других социологов. Регулярные опросы фонда «Общественное мнение», на которые ориентируется Центробанк, стабильно показывают, что 6-9% людей «денег не хватает даже на питание», а еще примерно 20% «на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви».

Рост цен традиционно волнует россиян больше всего, и обеспокоенность людей росла вместе с инфляцией. В прошлом году она выросла (в 2023 г. было 7,4%), особенно сильно ускорившись в конце года. Доля тех, кого тревожит рост цен, с августа выросла на 11 процентных пунктов (п. п.). Но люди ощущают и другие накапливающиеся проблемы: в прошлом году заметно ухудшилась оценка экономической ситуации. Общий уровень обеспокоенности проблемами в экономике растет на протяжении последних замеров с марта 2024 г., отмечают эксперты «Левада-центра».

На третьем месте среди волнующих россиян проблем – жилищные (аварийное состояние, недоступность, дорогая ипотека), их отметили 30%. Кризис в экономике беспокоит лишь одного из шести россиян (16%), но в марте 2024 г. по этому поводу волновались всего 9%. При этом за год доля опрошенных, которые считают возможным экономический кризис в течение года, значительно выросла – на 10 п.п. до 41%, показал другой опрос «Левада-центра». Их пока меньше, чем тех, кто говорят об обратном (48%), но год назад оптимистов было на 11 п. п. больше.

Обеспокоенность другими экономическими проблемами (например, безработицей) снизилась, либо остается минимальной: задержки выплаты зарплат, пенсий или пособий беспокоят лишь 5% респондентов. Проблема бедности, обнищания большинства населения тревожит каждого пятого (21%), но год назад этот ответ выбирали чаще.

Владимир Путин называл инфляцию вызовом для властей и требовал от правительства и ЦБ снизить ее даже ценой замедления экономического роста. При этом главной причиной инфляции эксперты называют вызванные войной дисбалансы в экономике – резко возросшие военные расходы бюджета, переток ресурсов из гражданских отраслей в ВПК, санкции и др. Но, как показали социологи из PSLab, россияне стараются не замечать войну.

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