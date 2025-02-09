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Белорусы установили рекорд в сильнейшей хоккейной лиге мира

  • 9.02.2025, 12:09
Белорусы установили рекорд в сильнейшей хоккейной лиге мира
Егор Шарангович

Впервые по ходу сезона пять человек сыграли в рамках одного чемпионата.

Белорусы установили рекорд в сильнейшей хоккейной лиге мира — пять человек сыграли в рамках одного чемпионата, пишет hockey.by.

Это событие случилось после дебюта в нынешнем сезоне 24-летнего Ильи Соловьева. Защитник сыграл в матче НХЛ за «Калгари Флэймз» против клуба «Сиэтл Кракен». Соловьев провел на льду 19 минут 24 секунды, очков не набрал и заработал показатель полезности -1. В форме «Калгари» также играл нападающий Егор Шарангович. Несмотря на голевую передачу Егора, команда белорусов уступила в овертайме — 2:3.

Из других наших хоккеистов в чемпионате-2024/25 сыграли нападающий Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталз»), защитник Владислав Колячонок («Юта») и вратарь Алексей Колосов («Филадельфия Флайерз»). Ранее по ходу одного сезона в НХЛ выступало максимум четыре белоруса.

Отметим, что стабильное место в составе имеют только Протас и Шарангович. Соловьев — не дебютант НХЛ. В минувшем сезоне он сыграл за «Флэймз» 10 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

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