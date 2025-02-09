Обугленное железо: украинцы показали остатки сбитого под Торецком российского Су-25

Обугленное железо: украинцы показали остатки сбитого под Торецком российского Су-252
- 9.02.2025, 12:18
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Видеофакт.
Украинские защитники показали кадры уничтоженного в небе над Бахмутщиной российского Су-25. Все, что осталось от вражеского самолета - это обугленное железо.
Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.
«Обугленное железо - все, что осталось от российской «сушки», - отметили военные.
Украинские разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.
«Фирменная «зетка», которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться», - заявили защитники Украины.
Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.