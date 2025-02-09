Z-каналы глубоко оскорбили Путина

Z-каналы глубоко оскорбили Путина9
- 9.02.2025, 12:27
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Опубликовали последнее стихотворение российского военного.
Z-каналы начали прославлять еще одного «героя СВО», погибшего в Украине. Но в итоге сами «облажались» на миллионную аудиторию, передает «Еврорадио».
Родные 19-летнего военнослужащего Евгения нашли его последнее стихотворение, которое передали Z-каналам. Те и опубликовали «послание всем нам от человека, который не пожалел отдать все ради защиты своего дома, своей Родины».
Только они не заметили, что это — акростих, первые буквы которого составляют очень меткое послание: «Путин-х**».