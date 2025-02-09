Миниатюрную 3,4-метровую Mazda превратили в уютный автодом 9.02.2025, 12:36

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Несмотря на небольшие размеры, внутри нашлось место для многого.

Немецкий производитель домов на колесах Wanner продемонстрировал на выставке СМТ 2025 в Штутгарте свою новую модель Mini Silverdream. Автодом является одним из самых компактных на рынке. Об этом сообщает сайт Motor1.

Дом на колесах Mini Silverdream создан на базе компактного грузовика Mazda Scrum и достигает всего 3,4 м в длину, 1,5 в ширину и 2 м в высоту.

Несмотря на небольшие размеры, внутри нашлось место для раскладных стола и двуспальной кровати. Крышу Mini Silverdream можно поднять, чтобы не нагибаться внутри.

Кроме того, установлена маленькая кухня с 15-литровым холодильником, раковиной и электроплитой. Также есть автономный дизельный обогреватель, а для питания электроприборов дом на колесах получил инвертор, дополнительную батарею на 500 А∙ч и солнечные панели на крыше.

Автодом Mini Silverdream сохранил стандартный 660-кубовый турбомотор Mazda на 63 л. с. и способен развить 88 км/ч. На легком бездорожье поможет подключаемый при необходимости полный привод.

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