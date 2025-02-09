В Гомеле рыбак пробил резиновую лодку о тонкий лед 9.02.2025, 12:56

В результате он застрял на острове.

В Гомеле рыбак пробил резиновую лодку о тонкий лед. В результате он застрял на острове на протоке Волотова, сообщает пресс-служба МЧС.

Прибывшие к месту вызова спасатели при помощи лодки переправили 45-летнего мужчину на противоположный берег. В медицинской помощи спасенный рыбак не нуждался.

ОСВОД и МЧС предупреждают: выход на лед в период его формирования запрещен. Толщина льда должна быть не меньше семи сантиметров. А рыбаков предупреждают об опасности использования резиновых лодок зимой.

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