закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле рыбак пробил резиновую лодку о тонкий лед

  • 9.02.2025, 12:56
В Гомеле рыбак пробил резиновую лодку о тонкий лед

В результате он застрял на острове.

В Гомеле рыбак пробил резиновую лодку о тонкий лед. В результате он застрял на острове на протоке Волотова, сообщает пресс-служба МЧС.

Прибывшие к месту вызова спасатели при помощи лодки переправили 45-летнего мужчину на противоположный берег. В медицинской помощи спасенный рыбак не нуждался.

ОСВОД и МЧС предупреждают: выход на лед в период его формирования запрещен. Толщина льда должна быть не меньше семи сантиметров. А рыбаков предупреждают об опасности использования резиновых лодок зимой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко