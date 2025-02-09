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Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон в Гонконге

  • 9.02.2025, 13:17
Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон в Гонконге
Ольга Мазуренок выиграла марафон в Гонконге, 9 февраля 2025 года. Фото: Facebook.com/hkmarathon

Трасса была очень сложной.

Известная белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок, которая эмигрировала в США, с запасом опередила главных соперниц на марафоне в Гонконге, пишет South China Morning Post.

Время Мазуренок — 2 часа 27 минут. Бегуньи из Эфиопии, которые заняли второе и третье место, проиграли победительнице 63 и 75 секунд. Отметим, что Ольга выступала на этом же марафоне в 2019-м. Тогда ее время было 2.26.13.

«Я очень рада быть здесь, в Гонконге. Сегодня я планировал побить свой рекорд, но трасса была очень сложной, и, к сожалению, я не смогла. Но очень рада победе», — сказала белоруска после финиша.

После выборов в 2020-м она подписала письмо свободных спортсменов против насилия. В 2023-м Мазуренок переехала в США, где выиграла марафон в Дулуте и стала второй в Лос-Анджелесе.

Ольге 35 лет. Она чемпионка Европы 2018 года. Выступала на двух Олимпийских играх (в 2016 и 2021 годах) и оба раза занимала 5-е место. Кроме того, была пятой на чемпионате мира — 2019 в Дохе.

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