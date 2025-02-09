Стало известно, кто сбил российский СУ-25 под Торецком 9.02.2025, 13:10

Павел Жалко

Названа фамилия украинского стрелка-зенитчика.

8 февраля российский Су-25 на Торецком направлении сбил стрелок-зенитчик, солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ривненской области Павел Жалко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная военная администрация.

«Сегодня в небе над Бахмутщиной, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых.

Стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104-й бригады ТрО Ривненской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК «Игла», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.

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