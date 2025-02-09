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Вход в другие области РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий наступления ВСУ

  • 9.02.2025, 13:26
  • 1,968
Вход в другие области РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий наступления ВСУ
Алексей Гетьман

Об этой стратегии говорил еще Черчилль.

В Курской области, по сравнению с ситуацией на Покровском или Торецком направлениях, ВСУ достигают значительных успехов. Поэтому военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что интересным вариантом было бы войти и в другие области РФ, и контролировать гораздо больше территорий.

«Мы [украинцы] продвигаемся за день так, как россияне продвигаются за месяц. На сколько они продвинулись за 2024 год после Авдеевки? Если брать не площадь, а именно вектор, насколько глубоко они продвинулись вглубь украинской территории? На Покровском направлении они продвинулись на 5 км за год», - отмечает спикер в прямом эфире телеканала FREEДOM.

По мнению Гетьмана, страна, которая начинает войну, должна осознавать, что боевые действия рано или поздно могут распространиться и на ее территорию.

«Об этом Черчилль говорил еще. Здесь все закономерно. Наступление в противоположном направлении. Они [российские пропагандисты], наверное, будут говорить, что это все идет по плану. У них же, как они рассказывают, «специальная военная операция» идет по плану. Только непонятно, в какой именно период была включена в этот план операция украинских войск на территории Российской Федерации. В идеале, когда мы говорим о мире с позиции силы, нам было бы очень неплохо войти и в другие области РФ, и контролировать гораздо больше территорий», - считает Гетьман.

По его словам, такое развитие событий может стать реальностью уже в ближайшее время, поскольку Украине необходимы сильные позиции для ведения переговоров.

«Если бы мы держали под контролем часть еще и соседних областей Российской Федерации, это было бы замечательно. Возможно, на это намекал командующий [ВСУ] Сырский, когда говорил о том, что нельзя выиграть войну, находясь все время в обороне. С позиции силы будет, если украинские войска будут в Беларуси и Приднестровье. Вот это будет с позиции силы. Может, это и неправильно с политической точки зрения, но вот с чисто субъективной эмоциональной точки зрения я полностью такие идеи поддерживаю», - сказал Гетьман.

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