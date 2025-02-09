Шарангович отдал голевой пас в матче с «Сиэтлом» 9.02.2025, 13:35

Белорусский защитник Соловьев дебютировал за «Калгари».

«Калгари» с двумя белорусскими хоккеистами потерпел поражение от «Сиэтла» в матче регулярного первенства НХЛ, пишет betnews.by.

Калгари — Сиэтл — 2:3 (ОТ) (Фрост, 22:22, Кадри, 46:37; Райт, 53:12, Бураковски, 55:19, Бенирс, 62:58-бол.).

«Огоньки» вели с перевесом в 2 шайбы еще за 7 минут до сирены. Тем не менее она констатировала окончание лишь третьего периода, а не встречи. Гостям удалось отыграться и перевести поединок в овертайм, где они и взяли верх.

Егор Шарангович пробыл на площадке 20 минут 27 секунд. На его счету 2 исполненных броска и 1 заблокированный, показатель полезности — «+1».

Илья Соловьев отыграл 19 минут 24 секунды. У него также 2 броска и 1 заблокированный, а еще 1 потеря и 1 силовой прием. Показатель полезности — «-1».

«Калгари» занимает 9-е место в таблице Запада и уже на 3 очка отстает от зоны плей-офф.

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