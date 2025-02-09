Дерьмоубежища 7 Михаил Долиев

9.02.2025, 13:44

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Михаил Долиев

За потайной дверцей что-то журчало, шипело, парило.

Новости из Астрахани. Читаем: власти стали объяснять жителям, где находятся бомбоубежища. Это на третий год войны! Жители вдруг узнали, что их тоже могут бомбить. Кинулись проверять подвалы. Да они же все в дерьме! Надо же, какая внезапность!

Из восьмидесятых годов помню, я еще был маленьким: у нас на входе в подвал обычного дома висела табличка «Бомбоубежище».

Воображение ребенка рисовало кадры из фильма «Письма мертвого человека», а если открыть дверь в это убежище, то там внизу непременно будет настоящий гитлеровский бункер, подземные ходы, секретный город, фильтрационные станции, склады с тушенкой и оружием. Но вот однажды дворник дядя Ринат открыл заветную дверь. За ней оказалась лестница, уходящая в вонючую жижу. За потайной дверцей всегда что-то журчало, шипело, парило... Как в таком аду должны были спасаться советские граждане, никого не волновало. Даже их самих. Относились к этому с типичным фатализмом позднего советского ренессанса.

Нужно заметить, что положение стало меняться в лучшую сторону, когда в середине нулевых годов дома стали переходить на Непосредственное Управление (НУ) в соответствии с новым Жилищным кодексом. Появились правовые основания, когда жильцы могли управлять своими вложениями в коммунальное хозяйство. Да, какой-то порядок был наведен. Наведению порядка в подвалах помогал научно-технический прогресс; шел переход на пластиковые технологии.

Но вскоре путинская клика поняла, что львиная доля денег проходит мимо их кассы, и НУ сильно ограничили в 2014 году. И если в самих жилых домах все было поменяно, то за их пределами инженерные сети оставались на старом допотопном уровне.

Несмотря на то, что Астраханская область живет на нефти и газе, в казне города никогда не находилось денег на замену инженерных сетей, ремонт котельных, какие-то инновационные проекты. Деньги нашлись только на убийства людей в другой стране – Украине, разрушение ее городов и культурного наследия.

К настоящему времени многие городские улицы залиты фекальными водами; чего уж здесь говорить о подвалах? Ведь это дерьмо хлынуло в первую очередь туда – в подвалы-убежища. И до настоящего времени никто в городе не интересовался, почему по улицам разливается дерьмо? Даже когда в Астрахани рухнул дом, подмытый фекальными водами, особых возмущений не было.

Хочется отметить, что в Астрахани при ремонте водопроводов до сих пор находят действующие линии, изготовленные из дерева. Эти трубы, возможно, на самом деле проложены еще во времена Хазарского Каганата; изучают местные ученые.

К чему это все? К тому, что никогда путинскому и вообще авторитарному режиму не был интересен простой человек! Когда Путин начинал войну, нужно было понимать, что это не для блага простого россиянина!

И оказывается, состояние коммунальных сетей впрямую зависит, от того интересуешься ли ты политикой!

Михаил Долиев, kasparov.ru

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