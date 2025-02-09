закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дерьмоубежища

7
  • Михаил Долиев
  • 9.02.2025, 13:44
  • 4,528
Дерьмоубежища
Михаил Долиев

За потайной дверцей что-то журчало, шипело, парило.

Новости из Астрахани. Читаем: власти стали объяснять жителям, где находятся бомбоубежища. Это на третий год войны! Жители вдруг узнали, что их тоже могут бомбить. Кинулись проверять подвалы. Да они же все в дерьме! Надо же, какая внезапность!

Из восьмидесятых годов помню, я еще был маленьким: у нас на входе в подвал обычного дома висела табличка «Бомбоубежище».

Воображение ребенка рисовало кадры из фильма «Письма мертвого человека», а если открыть дверь в это убежище, то там внизу непременно будет настоящий гитлеровский бункер, подземные ходы, секретный город, фильтрационные станции, склады с тушенкой и оружием. Но вот однажды дворник дядя Ринат открыл заветную дверь. За ней оказалась лестница, уходящая в вонючую жижу. За потайной дверцей всегда что-то журчало, шипело, парило... Как в таком аду должны были спасаться советские граждане, никого не волновало. Даже их самих. Относились к этому с типичным фатализмом позднего советского ренессанса.

Нужно заметить, что положение стало меняться в лучшую сторону, когда в середине нулевых годов дома стали переходить на Непосредственное Управление (НУ) в соответствии с новым Жилищным кодексом. Появились правовые основания, когда жильцы могли управлять своими вложениями в коммунальное хозяйство. Да, какой-то порядок был наведен. Наведению порядка в подвалах помогал научно-технический прогресс; шел переход на пластиковые технологии.

Но вскоре путинская клика поняла, что львиная доля денег проходит мимо их кассы, и НУ сильно ограничили в 2014 году. И если в самих жилых домах все было поменяно, то за их пределами инженерные сети оставались на старом допотопном уровне.

Несмотря на то, что Астраханская область живет на нефти и газе, в казне города никогда не находилось денег на замену инженерных сетей, ремонт котельных, какие-то инновационные проекты. Деньги нашлись только на убийства людей в другой стране – Украине, разрушение ее городов и культурного наследия.

К настоящему времени многие городские улицы залиты фекальными водами; чего уж здесь говорить о подвалах? Ведь это дерьмо хлынуло в первую очередь туда – в подвалы-убежища. И до настоящего времени никто в городе не интересовался, почему по улицам разливается дерьмо? Даже когда в Астрахани рухнул дом, подмытый фекальными водами, особых возмущений не было.

Хочется отметить, что в Астрахани при ремонте водопроводов до сих пор находят действующие линии, изготовленные из дерева. Эти трубы, возможно, на самом деле проложены еще во времена Хазарского Каганата; изучают местные ученые.

К чему это все? К тому, что никогда путинскому и вообще авторитарному режиму не был интересен простой человек! Когда Путин начинал войну, нужно было понимать, что это не для блага простого россиянина!

И оказывается, состояние коммунальных сетей впрямую зависит, от того интересуешься ли ты политикой!

Михаил Долиев, kasparov.ru

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко