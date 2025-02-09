Ватный морок 3 Лев Владимиров

9.02.2025, 14:17

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Хамство и жлобство в России — как проклятие.

Поехав в гипермаркет за развесными макаронами и дешевыми консервами, на остановке транспорта встретил бывшего соседа. Эдик раньше был худой, а теперь стал как кубик, аж лоснился, словно кастрированный кот. Поздоровались, пообщались. Соседа не видел много лет, думал, он переехал в другой микрорайон. А оказалось: давно живет в Америке. Эдик рассказал о своем выезде по израильской визе, о том, как перебрался в Штаты, учил английский, а теперь работает в компании по разработке софта для компьютеров.

–- Ты представляешь, Лева: ни в Штатах, ни в Израиле нет антисемитизма. Нет повседневной агрессии, как в России, где все ненавидят друг друга, - рассказал сосед – гуляю по Самаре, городу детства и юности, а впечатление, что приехал туристом на оккупированную быдлом, хамами, жуликами территорию. Не чувствую, что на Родине. Как будто мы сдали страну какому то быдлу, в сто раз хуже гуннов из прошлых веков.

Сосед рассказал, как непросто привыкал к элементарному взаимоуважению, которое обычно для европейцев и американцев. Как лечился у психотерапевта от психотравм «глубинного народа», всячески гнобившего его, подталкивая к эмиграции:

–- Ты вспомни, у нас в пятиэтажке телевизоры в каждой квартире гремели. А пьянки быдла? А дебильные соседки, которые, спускаясь по лестнице, плевали на дверь квартиры? Зато теперь мне плевать на Рашку. Когда я в Штатах смотрю новости и показывают Россию, всегда радуюсь, что вовремя уехал. Потому что народ оскотинивается, ожесточается, агрессирует с ужасной силой. Что происходит с россиянами, за что возненавидели Украину? - недоумевал сосед, ожидая на остановке такси и наблюдая, чтобы прохожие не сморкались в его сторону.

Что можно было ответить на этот риторический вопрос? Даже получившие аристократическое образование россияне мыслят категориями зэков. Ненавидят Украину и украинцев за то, что они предпочли свободу, живут не по совково-ватным привычкам. Хотя до 1991 года тоже были в общем концлагере под названием СССР. Ненавидят по-принципу завистливого соседа, у которого в семье поколениями бухали и сидели на каторге, пинавшего иномарку своего успешного соседа-бизнесмена, а потом изнасиловавшего его дочь.

В суде ватник оправдывал свои поступки моралью: «а чего он?» Мол, сосед раздражал своей успешностью: не пьет алкоголь, жена-красавица, дочь учится в вузе. А его жена и дочь живут с ним, как кошка с собакой, попрекая за пьянство и нехватку денег.

Глубинный народ не любит успешных и жестко мстит тем, кто лучше, чем они.

В справедливости этого я убедился, рассказав соседке по подъезду о встрече с Эдиком. Выслушав рассказ, соседка, рыгнув алкогольным перегаром, изрекла:

-– Сбежал, значит, Эдик в Штаты, паскуда! Бросил Родину, когда мы одни с фашистской Украиной бьемся! Подлец! Предатель! Иуда! Он в какой гостинице остановился, не знаешь? Я на него заяву напишу, пусть проверят, вдруг он украинский шпион?

Соседка даже не объяснила возникшую у неё в голове связь эмигрировавшего много лет назад соседа с войной в Украине. Но, кто знает, вдруг бывший сосед тайно финансировал предвыборную компанию Зеленского? Гордая своим патриотизмом, еще раз рыгнув и произнеся антисемитские ругательства в адрес Эдика, пьяная соседка направилась в круглосуточный алкомаркет за порцией горячительного. Торопилась, ведь надо писать заяву на Эдика.

Хамство, жлобство в России, как ватный морок, как проклятие. Деревенские привычки, привезенные в город понаехами, распространились на другое население. У самарцев, которые и при советской власти не отличались особой галантностью, сейчас любимая присказка: «будь проще». Но простота, как заметил классик: хуже воровства. Обижают интеллигенцию в России так часто, что этого не замечают.

Впрочем, глубинный народ купается в обоюдном хамстве, как кот в сметане и давно вакцинирован от бытового жлобства, соревнуясь в изысканности оскорблений. Продавцы хамят, швыряя товар на прилавок, комментируя, кто из покупателей какой товар покупает:

– Что-то Вы, Геракл Федотович, ежедневно копченую колбасу с коньячком стали брать, на работе повысили? Как приятно всегда смотреть на вас: в галстуке, в пальто, молодец! - улыбаясь, говорит продавщица покупателю.

– Скотина, опять набрал колбасы три палки по акции, сырокопченку берет, а я сама ее взять хотела, так вдобавок коньяк покупает. Галстук нацепил и выпендривается, как и пальто. Зачем в магазин переться в пальто и в галстуке? Хочет показать, что выше других. На что он живет? Взятки, подлец, берет у студентов, мой сын в его вуз не поступил, взятку не давал, - это из обсуждения того же покупателя продавщицей с другой продавщицей.

Сын продавщицы не поступил в вуз не из-за коррупции, а потому, что дурак: его уровень знаний даже для колледжа низкий. Но во всем, как считает глубинный народ, виноваты преподаватели.

Не секрет, что глубинный народ любит громко говорить на повышенных тонах, брать на голос. Общался с родителями школьницы выпускного класса, пришёл к ним домой и убеждал, что ее призвание: быть учителем истории. А те злились от того, что с ними говорят тихо. Объясняю родителям школьницы: водителю и продавцу «Магнита» (по 36 лет обоим), что должны разрешить дочери поступить в вуз на истфак. Упираются: нет, ей лучше в продавцы идти. Говорю: как же гармоничная личность? Цитировать Чехова, о том, что в человеке все должно быть прекрасно, не стал: представители глубинного народа его произведения даже по телевизору не смотрели.

– А нафиг моей Ленке гармоничная личность? Лучше пусть в магазине пашет, всегда кусок колбасы притаранит или выпивку. Это важнее умных книжек. А красота, это когда девка парням себя в бане показывает, - простонародно апеллировал отец школьницы.

– Но, позвольте, интеллигентность: тонкая материя. Интеллигент должен разбираться в искусстве. Вот, допустим, знаете художника Куинджи? - попытался я возразить.

– Хуиджи? Это правда, есть такой художник: Хуиджи? Кать, слышь, художник Хуиджи! - закричал, смеясь, жене отец школьницы, играя мускулами предплечий, на которых были армейские татуировки. – Хуиджи! Нужно записать, завтра мужикам расскажу, блесну знаниями. А за Ленку не волнуйтесь: пристроим. Да хоть за Денислама сосватаем. Он парень правильный, с СВО пришел, деньги есть. Опять же, что по телеку советуют? - Девкам будущих солдат рожать нужно, а не в институтах сидеть.

Тогда я понял: если девушка поступит в вуз, то не в Самаре. Ибо родители просто сгнобят ее своими упреками и поведением ватников. А может даже проклянут за отступничество от ватной идеологии, что не вышла замуж за бойца СВО. Девушка тем временем смущалась, наблюдая, как родители громко орут, пытаясь доказать, как важно в непростое время «специальной военной операции» иметь пролетарскую профессию и правильные взгляды.

Причем представителей глубинного народа очень возмущало, что общаюсь с ними негромко, да еще и в «костюме при галстуке»:

– Вы какой-то очень интеллигентный, Лев Израилевич, прямо как гости у Соловьева по телеку. Вам сколько годков? Отчество у вас нерусское. Вы кто по-национальности будете, не украинец? (Тут можно улыбнуться кретинизму ватников: думать про человека с отчеством Израилевич, что он украинец). Худенький, ну прямо доцент из института. Вы едите, наверное, книги, вместо еды? Вам нужно лучше питаться, а то, простите, на импотента похожи, – пошутила мать школьницы, простецки предложив: если есть хотите, милости просим! Вчера колбасу вареную уценяли, я целую сумку взяла. Сало домашнее, картошка жареная, пельмешки. Сейчас приготовим пожрать, а чтобы вкуснее, с майонезом: мать школьницы кивнула на стоящую на кухонном столе трехкилограммовую банку майонеза.

В разговор, оживившись, подключился ее муж:

– А чего, Катя правильно говорит: садитесь с нами жрать, пожалуйста! А хотите чего покрепче: у меня пара баклажек «Охоты крепкого» всегда в холодильнике припасены, выпьем за победу над Украиной, над проклятыми хохлами!

От ватного гостеприимства я отказался. Представляю, как семейка затем критиковала мое поведение, типа: «побрезговал». Возможно. Любители набить желудок и выпить дешевое пойло, спинной мозг у которых заменяет головной мозг, мне неинтересны. Но таких ватников несть числа по всей Руси.

Страшно подумать, какие разговоры ведет этот народ за столом под ядовитую телепропаганду государственных телеканалов, брызжа ядом зависти на тех, кто умнее, свободнее, успешнее.

Приятель-психолог уже после начала так называемой «специальной военной операции» написал заявку на автореферат кандидатской диссертации, в которой исследовал деградацию мидл-класса в России. Научный руководитель, ознакомившись с заявкой, тактично намекнул, что за такое исследование признают сумасшедшим или отправят на Соловки.

Приятель совет понял правильно и эмигрировал в одну из европейских стран, где преподает «советологию» – новейшую российскую историю, рассказывая студентам истории о жизни и нравах глубинного народа.

Лев Владимиров, kasparov.ru

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