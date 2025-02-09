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Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС после возвращения заложников

  • 9.02.2025, 14:37
  • 1,108
Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС после возвращения заложников
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что президент США полностью поддерживает эту позицию.

Израиль продолжает операцию по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. ХАМАС передал израильской стороне троих пленных, взятых в заложники 7 октября 2023 года. В обмен Израиль освободил 183 палестинских заключенных. После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все возможное, чтобы вернуть оставшихся заложников, но в будущем «ХАМАС в Газе больше не будет», пишет The Times of Israel.

«Мы снова увидели, какие это монстры из ХАМАСа. Это те же самые монстры, которые убивали наших граждан и издевались над нашими пленниками. Они заплатят за это», — заявил Нетаньяху.

Глава израильского правительства добавил, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает эту позицию. «Мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но ХАМАС в Газе больше не будет. Мы уничтожим его», — подчеркнул он.

Тема будущего сектора Газа обсуждалась на встрече Нетаньяху и Трампа, которая состоялась 4 февраля в Вашингтоне. Трамп заявлял, что палестинцев необходимо переселить в соседние арабские страны, а сам сектор Газа должен быть передан под контроль США. В ответ представитель ХАМАС Басем Наим сравнил это предложение с этнической чисткой.

Напомним, 8 февраля «Хамас» освободил троих заложников, которые были взяты в плен 7 октября 2023 года. Израиль в свою очередь выпустил из тюрем 183 палестинских заключенных. Минздрав Израиля заявил, что все пленные «Хамаса» страдают от острого недоедания.

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