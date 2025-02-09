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Собака провалилась под лед в Речице

  • 9.02.2025, 14:48
Собака провалилась под лед в Речице

В МЧС показали, как ее спасали.

Необычный инцидент произошел на затоне Днепра в Речице, лед быль настолько тонкий, что не выдержал небольшую собаку, в итоге животное пришлось спасать, сообщили в МЧС.

Доставали потерпевшего при помощи спасательной доски. Любопытно, что пес остался цел и не вредим, несмотря на то, что побывал в ледяной воде, помощь ветеринаров ему не понадобилась.

Добавим, что в этом году зима в Беларуси выдалась теплой, только сейчас установились небольшие морозы, вечером и ночью на улице небольшой минус, но спасатели предупреждают, что этого недостаточно, чтобы сформировался прочный лед, на который было бы безопасно выходить.

Во время недавних рейдов сотрудники МЧС пообщались с теми, кто рискнул отправиться на рыбалку в эти дни. По словам рыбаков, они оценили толщину льда в 6−7 см, но на деле выяснилось, что там всего 4−5 см — и это небезопасно. Также в МЧС напоминают о важности спасательного жилета.

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