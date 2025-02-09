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Принц Гарри вызвал шок у сборной Украины на «Играх непокоренных»

  • 9.02.2025, 14:55
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Принц Гарри вызвал шок у сборной Украины на «Играх непокоренных»

Сначала представитель британской королевской семьи выступил с речью на церемонии открытия.

В канадском Ванкувере начались «Игры непокоренных-2025» (Invictus Games), в которых участвует и украинская команда ветеранов и военнослужащих, получивших ранения и травмы. На них основатель соревнований британский принц Гарри лично подошел поддержать сборную, пишет «Обозреватель».

Сначала представитель британской королевской семьи выступил с речью на церемонии открытия, а затем подошел к сборной Украины. Издание отмечает, что тем самым он вызвал настоящий шок у спортсменов.

К слову, принц прибыл на церемонию вместе со своей супругой — актрисой Меган Маркл, чье поведение привлекло внимание общественности и прессы.

Как пишет BBC, пара наблюдала за происходящим с трибун, подбадривая выходящие на сцену команды, и их публичное появление вместе состоялось всего спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп высказался об этой паре в интервью, комментируя вероятность депортации Гарри из США на фоне судебного процесса из-за его визы. Трамп заверил, что не будет депортировать его.

«Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», — ответил американский президент, когда его спросили, считает ли он, что принца Гарри следует депортировать из США.

Тем временем Daily Mail отмечает, что Меган практически не отходила от Гарри и всячески показывала свою нежность и привязанность.

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