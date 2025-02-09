В Бресте 16-летний пьяный бесправник, уходя от ГАИ, протаранил 14 машин

В Бресте 16-летний пьяный бесправник, уходя от ГАИ, протаранил 14 машин1
- 9.02.2025, 15:14
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Стали известны подробности погони.
В Бресте 16-летний бесправник устроил ночные гонки с ГАИ, повредил 14 автомобилей и попытался скрыться с места ДТП. Инцидент произошел 9 февраля около трех часов ночи на улице Набережной Скорины, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль Chrysler, однако водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться. Началась погоня.
По пути следования нарушитель протаранил 14 автомобилей. В одном из дворов на улице Кирова машина получила серьезные повреждения и не смогла продолжить движение. Подросток попытался сбежать, но был задержан инспекторами.
Как выяснилось, за рулем находился 16-летний юноша без водительского удостоверения, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя в крови.
Подросток признался, что взял ключи от автомобиля, пока дома никого не было.
В результате ДТП водитель не пострадал. На нарушителя составлено 14 административных материалов, а его автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.