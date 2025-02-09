закрыть
9 февраля 2025, воскресенье, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте 16-летний пьяный бесправник, уходя от ГАИ, протаранил 14 машин

1
  • 9.02.2025, 15:14
  • 1,112
В Бресте 16-летний пьяный бесправник, уходя от ГАИ, протаранил 14 машин

Стали известны подробности погони.

В Бресте 16-летний бесправник устроил ночные гонки с ГАИ, повредил 14 автомобилей и попытался скрыться с места ДТП. Инцидент произошел 9 февраля около трех часов ночи на улице Набережной Скорины, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль Chrysler, однако водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться. Началась погоня.

По пути следования нарушитель протаранил 14 автомобилей. В одном из дворов на улице Кирова машина получила серьезные повреждения и не смогла продолжить движение. Подросток попытался сбежать, но был задержан инспекторами.

Как выяснилось, за рулем находился 16-летний юноша без водительского удостоверения, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя в крови.

Подросток признался, что взял ключи от автомобиля, пока дома никого не было.

В результате ДТП водитель не пострадал. На нарушителя составлено 14 административных материалов, а его автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко