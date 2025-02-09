Украина сбила на Донбассе необычный Су-25: это говорит о серьезных проблемах Москвы 9.02.2025, 15:29

Военный эксперт раскрыл нюансы.

Сбитый вчера на Донбассе российский Су-25УБ предназначен для подготовки летчиков, а не для участия в боевых операциях. Это говорит о серьезных проблемах Москвы.

Российская армия теряет один из своих ключевых элементов поддержки сухопутных войск – штурмовики «Су-25», которые больше не производятся и не имеют замены. Потери этих самолетов стали невозвратными, а ресурсы оставшихся машин на пределе. Теперь Москва вынуждена бросать в бой даже учебно-боевые модификации.

Это признак критического износа авиации, который может привести к полной утрате поддержки российской пехоты с воздуха, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Накануне украинская ПВО сбила российский Су-25УБ – учебно-боевой штурмовик. В кабине находились сразу два пилота, что подтверждает использование небоевого самолета в зоне конфликта.

Су-25УБ предназначен для подготовки летчиков, а не для участия в боевых операциях. Этот факт говорит о критическом истощении авиационных ресурсов России.

Если Москва вынуждена использовать учебные машины в качестве боевых, это значит, что боевые версии Су-25 заканчиваются. Главная проблема для России заключается в том, что новые Су-25 не выпускаются.

Производственные линии давно закрыты, а существующие самолеты лишь ремонтируются и модернизируются, но замены им нет.

Согласно данным на 2021 год, ВКС России располагали до 200 штурмовиков «Су-25» разных модификаций. Однако многие из них уже не могли подниматься в воздух.

С 2022 года Россия потеряла не менее 37 таких самолетов, по другим оценкам – до 70 единиц. Причем это не только боевые потери, но и аварии, вызванные износом техники, который ускорился после полномасштабного вторжения.

Но Су-25 – основа тактической поддержки сухопутных операций российской армии. Эти штурмовики обеспечивают огневую поддержку войск на поле боя. Сокращение их количества приведет к тому, что российская армия останется без эффективного авиационного прикрытия.

Судя по тому, что на третий год войны Россия вынуждена отправлять в бой учебные самолеты, крах штурмовой авиации РФ уже близок.

Если эта тенденция сохранится, Москва лишится важного ресурса поддержки своих войск с воздуха.

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