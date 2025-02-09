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В Минске заметили «гейзер» у входа в метро

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  • 9.02.2025, 15:59
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В Минске заметили «гейзер» у входа в метро

В Минскэнерго объяснили, откуда произошел выброс горячей воды.

В Минске, в районе станции метро «Спортивная» на улице Притыцкого, 8 февраля произошел прорыв трубопровода квартальных тепловых сетей, в результате чего на поверхность вырвался столб горячей воды, напоминающий гейзер. Видео с места происшествия распространялись в TikTok, где шутливо прокомментировали: «Минчане теперь могут насладиться Исландией прямо в городе», пишет «Телеграф».

@umka.novosti «Гейзер у метро: Минчане теперь могут насладиться Исландией прямо в городе!» На проспекте Притыцкого в районе станции метро Спортивная появился гейзер. Причины его появления остаются неизвестными. #беларусь #минск #гейзер #чп #жкх #новости ♬ green to blue (Sped Up) - Aurenth

РУП «Минскэнерго» отреагировало на ситуацию, сообщив, что авария произошла в 15:30. Две бригады аварийно-восстановительной службы филиала «Минские тепловые сети» задействовали в устранении повреждения.

Из-за прорыва все еще возможны перебои с теплоснабжением у жителей близлежащих домов и церкви преподобной Ефросинии Полоцкой.

«Минскэнерго» принесло извинения за временные неудобства. На момент публикации организация еще не сообщила о полном решении проблемы. Однако там заверили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.

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