Названы топ-3 овоща, которые «очистят» почки и улучшат их работу

Названы топ-3 овоща, которые «очистят» почки и улучшат их работу1
- 9.02.2025, 16:18
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Их употребление благотворно сказывается на почечной функции.
Профилактика многих болезней, включая заболевания почек, начинается с правильного питания.
Некоторые простые, но ценные продукты способны поддерживать работу этого жизненно важного органа, помогая выводить токсины и снижать нагрузку на почки, пишет «Курсор».
Капуста – природный фильтр для организма
Один из главных овощей для здоровья почек – капуста. Этот низкокалорийный продукт богат фитохимическими соединениями, которые способствуют очищению организма от вредных веществ. Кроме того, в капусте содержится витамин К, фолиевая кислота, витамин С и клетчатка, которые поддерживают метаболизм и помогают почкам эффективнее справляться с токсинами.
Спаржа – природный детокс
Спаржа известна своим мочегонным эффектом, благодаря чему помогает выводить лишнюю жидкость и предотвращает образование камней в почках. В ней содержится большое количество витаминов А и С, антиоксидантов и аминокислот, которые способствуют снижению воспалительных процессов и улучшают общее состояние мочевыделительной системы.
Лук – источник мощных антиоксидантов
Лук – еще один продукт, который активно поддерживает здоровье почек. Он содержит флавоноиды, включая кверцетин – сильный антиоксидант, который помогает уменьшать воспаление и защищает клетки от повреждений. Лук также способствует выведению токсинов, снижает уровень холестерина и улучшает циркуляцию крови, что благотворно сказывается на почечной функции.
Чеснок и лук – мощный дуэт для защиты организма
Исследования западных ученых показали, что регулярное употребление лука и чеснока не только положительно влияет на работу почек, но и снижает риск развития онкологических заболеваний, включая рак груди. Чеснок обладает антисептическими свойствами, укрепляет иммунитет и способствует детоксикации организма.