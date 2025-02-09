Экс-советник НАТО рассказал о перевороте в Кремле 1 9.02.2025, 16:30

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Перемены могут произойти внезапно и жестоко.

Борьба за власть внутри России остается возможной и перемены могут произойти внезапно и жестоко. Такое мнение в интервью The Sun высказал Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО. Он напомнил, что все увидели, что произошло полтора года назад, когда наемники ЧВК «Вагнера» восстали и пошли на Москву.

При этом он высказал мнение, что если авторитарный режим, каким бы сильным он ни казался, все таки удается сокрушить, то он тогда оказывется очень хрупким и быстро ломается.

«Есть переломный момент, и когда он наступает, он обычно происходит очень быстро и очень жестоко», - пояснил политик.

Бжезинский также высказался о позиции президента США Дональда Трампа по войне в Украине, отметив изменения после его переизбрания. Политик отметил, что ранее Трамп выражал мнение, что завершение войны в Украине это дело европейских лидеров, а не США. Его риторика в то время встревожила европейских союзников, которые опасались, что отход США оставит Украину в опасной ситуации.

Но с момента возвращения в Белый дом Трамп, похоже, занял более резкую позицию против Москвы.

«Он называет Россию противником. Он сказал, что не собирается бросать Украину», - отметил Бжезинский.

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