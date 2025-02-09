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СМИ: Гомельскую область атаковали российские беспилотники

  • 9.02.2025, 16:45
СМИ: Гомельскую область атаковали российские беспилотники

Взрывы раздались над Гомельским и Мозырским районами

Ночью 9 февраля на юге Мозырского района был зафиксирован взрыв примерно в 02:07. Также в Гомеле были слышны два мощных глухих взрыва с интервалом 15-20 секунд в 03:26. Об этом со ссылкой на украинские мониторинговые каналы пишет «Флагшток» ).

Взрывам предшествовало начало массированной атаки российскими ударными БПЛА по территории Украины. Несколько дронов изменили курс и залетели на территорию Беларуси: в 00:46 — со стороны Репок и в 01:34 — со стороны Славутича. Еще один «Шахед» пересёк границу Беларуси примерно в 01:54 и летел в направлении Наровли.

Сигнал от беспилотника был потерян недалеко от посёлка Барбаров — это в 8 километрах от Мозырского НПЗ.

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