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Президент Сербии Александр Вучич попал в ДТП

  • 9.02.2025, 17:14
Президент Сербии Александр Вучич попал в ДТП
Александр Вучич

У автомобиля на большой скорости отвалилось колесо.

Президент Сербии Александр Вучич 8 февраля попал в ДТП. У его служебного автомобиля на ходу отлетело колесо, сам Вучич во время инцидента не пострадал, сообщает Еuronews.

Инцидент произошел на автодороге до Мокрина. По словам главы государства, он не пострадал и просто потом пересел в другой автомобиль.

«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся», — сказал политик.

На митинге в Кикинде он в шутку сказал, что по дороге в Мокрин у него лопнула шина. Однако оказывается, что инцидент мог быть гораздо серьезнее.

На видео с камеры автомобиля видно, что в транспортном средстве, в котором находился президент, не спустило колесо, а просто отлетело.

Это бронированный автомобиль, специально предназначенный для перевозки чиновников, поэтому непонятно, как произошел этот инцидент.

Окружение Вучича оперативно отреагировало и масштабную аварию удалось предотвратить, обошлось без пострадавших, а что на самом деле произошло, установит следствие.

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