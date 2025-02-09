Коммунальщики рассказали, когда в домах Минска закроют все мусоропроводы 4 9.02.2025, 17:28

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Но делать это будут только с согласия жильцов.

В 2024 году в столице планируется законсервировать более 1,8 тыс. стволов мусоропроводов. Но делать это будут только с согласия жильцов, рассказали агентству «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве.

Ликвидация мусороприемников в подъездах жилых домов идет в Беларуси уже несколько лет. Это предусмотрено Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

В МГЖХ говорят, что, кроме антисанитарии, шума и пожароопасности, стволы мусоропроводов забирают тепло из подъездов. А самое главное: они не позволяют осуществлять сортировку и раздельный сбор мусора.

Между тем в Беларуси разработали новые правила по раздельному сбору мусора, за нарушение которых в будущем будут штрафовать.

Тем не менее мусоропроводы в домах закрываются медленно. В 2024 году их заварили только около 200, тогда как общее количество действующих мусоропроводов в Минске — около 7 тыс.

Как говорят коммунальщики, решение о закрытии мусоропровода должно быть поддержано жильцами. Делать это без их согласия запрещено. Так что эта работа может растянуться на годы.

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